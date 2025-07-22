В СБУ та Офісі генпрокурора розповіли про те, чому взялися за масштабну чистку НАБУ від агентурної російської мережі саме зараз.

Після тривалої фіксації злочинної діяльності правоохоронці вирішили затримати російських агентів у НАБУ одночасно, щоб вони не почали ховати докази своєї причетності. Про це голова СБУ Василь Малюк розповів на сумісному брифінгу з генеральним прокурором Русланом Кравченком.

За його словами, справи проти кількох детективів НАБУ були свідомо порушені одночасно. Таким чином СБУ вдалося досягти ефекту неочікуваності.

"Якби хтось реалізовував окремо одне провадження, потім наступне, то всі, хто дивиться в бік "рашки" і працює з "рашкою", вони швидко поміняли б ґаджети та скинули телефони. Вони б зрозуміли, що, виявляється, недоторканих немає: "Прийшли до цього по питанню Росії, завтра будуть в мене", - пояснив він.

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Він сказав, що коли всі матеріали були акумульовані, правоохоронні органи почали працювати та затримали тих, кого планували затримати.

"Потрібно дивитися в глибину злочину і загрозу. Тому що такий орган жодним чином не може допускати будь-якого появу і ворожого агентурного проникнення. Тому що це неправильно і страшно це уявити", - сказав Малюк.

Він додав, що чинний головний прокурор свого часу підтримав обвинувачення проти президента-втікача Віктора Януковича. Нагадав, що нардеп від забороненої ОПЗЖ Федір Христенко, якого звинувачують у держзраді, возив на Майдан "тітушок". А що такі діячи, як Армен Горловський та Юра Єнакієвський, "вбивали наших людей".

"І сьогодні ця публіка проникла туди, разом з "фесами". Звісили ноги, сидять у нас на шиї, розповідають… Я не для цього особисто в останню путь провожу своїх хлопців… Попав в топ-3 особистих ворогів Путіна. Ми не для того [це робимо – ред.], щоб в тилу хтось назвався недоторканим, білим та пухнастим, і завтра нам ножа запихав в спину", - емоційно висловився голова СБУ.

Він додав, що готовий зустрітися з керівництвом НАБУ у найближчий час та показати матеріали справи. Але, за його словами, "вони дивно себе ведуть".

У свою чергу генеральний прокурор Руслан Кравченко сказав, що провадження були відкриті до того, як він зайняв посаду і докази збиралися тривалий час. При цьому прокуратура хотіла зібрати якомога більше доказів для впевненості під час судових процесів.

"Коли були готові виходити на реалізацію, тоді й вийшли", - пояснив він збіг по даті між публічними затриманнями працівників НАБУ та розглядом законопроєкта про підзвітність НАБУ Офісу Генерального прокурора у Верховній Раді.

Справи проти НАБУ

Нагадаємо, що 21 липня правоохоронці СБУ затримали керівника детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова за підозрою у веденні бізнесу в Росії. За матеріалами справи, він підтримував контакти з представниками країни-агресорки та допомагав своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з РФ. Розслідування встановило, що він виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до російської Республіки Дагестан.

Окрім того, у закритому підрозділі НАБУ затримали "крота", який збирав для росіян інформацію з обмеженим доступом. Зокрема, про посадовців та колег-правоохоронців. Інформацію передавав через охоронця Януковича – зрадника Дмитра Іванцова, який допоміг Януковичу втекти, а потім осів у Криму та співпрацює с ФСБ.

22 липня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №12414, який надає окремі повноваження Офісу генпрокурора стосовно роботи НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Згідно з ним, генпрокурор наділяється повноваженнями забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам. Фактично, генпрокурор стає керівником САП.

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