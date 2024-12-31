Замість Сергія Попка посаду обійняв Тимур Ткаченко.

Президент Володимир Зеленський призначив нового очільника Київської міської військової адміністрації.

Згідно з оприлюдненими Офісом президента указами, генерал-полковник Сергій Попко звільнений з посади начальника Київської міської військової адміністрації, а замість нього призначений Тимур Ткаченко.

Перед цим урядовий ТГ-канал інформував, що на засіданні 31 грудня Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження про звільнення Тимура Ткаченка з посади заступника Міністра розвитку громад та територій.

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Хто такий Тимур Ткаченко

27 вересня Кабмін ухвалив розпорядження про призначення Ткаченка заступником Міністра розвитку громад та територій. Перед тим Ткаченко обіймав посаду заступника міністра стратегічних галузей промисловості з серпня 2023 року по вересень 2024 року. А до того він працював у КМДА, де обіймав посаду директора Департаменту територіального контролю міста Києва.

Сергій Попко був призначений Зеленським на посаду начальника Київської міської військової адміністрації 21 жовтня 2022 року.

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