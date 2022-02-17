У самому посольстві запевняють, що ніяких інцидентів не було.

У мережі обговорюють відео, зняте неподалік від російського посольства в Києві, на якому видно, що з будівлі йде дим.

Запис з'явився в Телеграм-каналах сьогодні, однак, як стверджує військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, його було знято в середу, 16 лютого.

"Над російським посольством у Києві вчора бачили білий дим. Навряд чи там тривав якийсь виїзний конклав. Швидше за все, в посольстві знищували документи", - написав Цаплієнко у своєму Телеграмі.

Неоднозначне відео сьогодні прокоментували в самому посольстві, запевнивши, що нічого особливо там нібито не було.

"Російське посольство в Києві працює в штатному режимі, і нічого екстраординарного там не відбувається", - заявив "РИА Новостям" прес-аташе російської дипмісії.

Зазначимо, російське посольство в Україні розташоване на столичному Повітрофлотському проспекті в Солом'янському районі. Нещодавно, після ескалації ситуації на кордоні двох країн і появи повідомлень про можливе вторгнення з Києва виїхали дипломати низки країн. У російському посольстві тоді повідомили, що вирішили скоротити штат у Києві.

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