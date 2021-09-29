Щонайменше 118 громадян України продовжують незаконно утримувати у в’язницях Росії за політично вмотивованими рішеннями.

Біля посольства Росії в Києві відбулася акція на підтримку українських бранців Кремля.

Як передає кореспондент УНІАН, підтримати українських політичних в’язнів, які перебувають у тюрмах в Росії, прийшли учасники правозахисної організації "Синдикат". Близько двох десятків людей скандували гасло "Свободу політв’язням!". Також вони запалали фаєри наприкінці своєї акції.

Правозахисниця Наталя Бочкович розповіла: "Ми хочемо вчергове нагадати і українській спільноті, і світу, що ми маємо відстоювати цих людей. Тому що вони, по-перше, наші, а по-друге, підтримують Україну. Наразі в тюрмах Росії близько сотні політв’язнів, але точної цифри не можна сказати, оскільки постійно з’являються нові. Когось інколи відпускають на домашній арешт, хтось уже відсидів свій термін, але, попри це, кількість в’язнів Кремля лише зростає. Останні затримані були 3-4 вересня. Це учасники "Кримської платформи". Необхідний постійний тиск на Росію, яка на окупованих територіях займається, по-суті, викраденням людей. Іншої мови крім тиску Росія не розуміє".

Своєю чергою громадянин Росії політичний біженець Борис Стомахін розповів кореспонденту УНІАН, що запланований у Москві мітинг у підтримку політичних в’язнів Кремля так і не відбувся, оскільки місцева влада не дала дозволу на його проведення, посилаючись на COVID.

"Мітинг у Москві так і не відбувся, нам навіть не дали офіційної відмови, а просто зателефонували організаторам, що нічого не буде, бо COVID. Але це лише привід. Не було б COVID, придумали б щось інше. Мітинг мав відбутися 24 вересня", - сказав він.

Також він додав, що влада Росії навчилася навіть розганяти одиночні пікети, на які не потрібно дозволу влади: "Підсилають якогось провокатора, він стає коло людини з плакатом і тут же прибігає поліція і каже – це вже не одиночний пікет і людину забирають".

За інформацією організаторів, щонайменше 118 громадян України продовжують незаконно утримуватися у в'язницях РФ за політично вмотивованими рішеннями. Їх права постійно порушуються, щодо них застосовують тортури.

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Автор: Дмитро Хилюк