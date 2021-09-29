Окупанти планували отримати понад півмільйона голосів від мешканців окупованого Донбасу, проте не отримали й половини від бажаного.

Служба безпеки України зафіксувала масштабні фальсифікації на виборах до Державної думи Російської Федерації, які відбулися у вересні 2021 року на території окупованих РФ Донецької та Луганської областей.

Про це повідомив прес-центр СБУ.

За наявними даними, мешканці тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей фактично проігнорували плебісцит (всенародне голосування з питання державної приналежності певної території або політичної долі держави). Проте російські куратори "намалювали" в ОРДЛО високу явку і підтримку провладної партії "Единая Россия".

Так, співробітники спецслужби встановили, що автобуси, які возили так званих "виборців" з ОРДЛО на територію Росії, курсували напівпорожніми. При цьому за документами у них було 100% завантаження місць. Така псевдомасова явка активно висвітлювалась проросійськими пропагандистами, які створювали "потрібну" картину у ЗМІ.

За наявною інформацією СБУ, більшість махінацій відбулися через електронне голосування. Зокрема, організатори збирали персональні дані "залежних бюджетників" та вводили їхні дані у систему без особистої участі "виборців".

Читайте також"Можна дивитися безкінечно": Ткаченко радіє блокуванню "Russia Today" на YouTube в Німеччині"Попри маніпуляції окупаційної влади, їм вдалося забезпечити "явку" лише у приблизно 200 тисяч мешканців тимчасово окупованих територій України. І це при тому, що, за даними СБУ, агресори планували отримати понад півмільйона голосів", - йдеться у повідомленні.

Також, за оперативною інформацією, після завершення голосування масова паспортизація мешканців ОРДЛО була згорнута.

"Незаконні дії проросійських функціонерів документуються у межах раніше відкритих кримінальних проваджень. Отримані матеріали буде передано до відповідних міжнародних інстанцій", - сказано у повідомленні.

Як відзначили в СБУ, у "наспіх" виданих паспортах стоїть код неіснуючого підрозділу Міграційної служби Ростовської області, а прописка у такому документі також не вказується, і тому видані документи не дають права на соціальні та пенсійні виплати від країни-агресора.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що український парламент визнав Держдуму РФ нелегітимною.

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Автор: Віталій Саєнко