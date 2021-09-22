Верховна Рада закликала парламенти іноземних держав та міжнародні парламентські організації надати належну оцінку фальсифікованим виборам в РФ.

Верховна Рада України визнала чергові вибори депутатів Держдуми Російської Федерації незаконними, а сформований за їхніми результатами законодавчий орган РФ - нелегітимним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у відповідній заяві Ради, яку сьогодні підтримали 322 народних депутати.

ВР закликає парламенти іноземних держав та міжнародні парламентські організації надати належну оцінку фальсифікованим виборам в Російській Федерації, фактам незаконного голосування на території незаконно окупованих Криму та міста Севастополь, а також участі в цих виборах громадян України з тимчасово окупованої Росією частини території в Донецькій та Луганській областях.

У заяві зазначається, що включення громадян України до списків виборців на виборах депутатів Держдуми є незаконним і безпідставним з точки зору Конституції України та міжнародного права, оскільки Автономна Республіка Крим та м. Севастополь є невіддільною частиною України, а примус мешканців Криму та ОРЛДО до набуття громадянства РФ є порушенням міжнародного гуманітарного права.

"Організація голосування у Криму та залучення до виборів громадян України з незаконно виданими російськими паспортами на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей є юридично нікчемними, адже до списків виборців, використаних на виборах депутатів Держдуми РФ, проведених у 2021 році, були протиправно і безпідставно включені мешканці тимчасово окупованих територій України, що призвело до фальсифікації списків виборців", - підкреслюється в документі.

Зазначається, що процес формування так званих "списків виборців" у Криму та в окремих районах Донецької та Луганської областей для голосування на виборах депутатів Держдуми РФ також має ознаки чергового порушення Росією положень міжнародного гуманітарного права щодо заборони на переміщення населення держави окупанта на окуповані території іншої держави, враховуючи неконтрольований процес перетину міжнародно визнаного державного кордону України громадянами РФ.

17, 18 і 19 вересня в Росії відбулись чергові вибори до Держдуми. Окупаційна влада організувала голосування в окупованому Криму, також до голосування було залучено українське населення окупованих районів Донецької та Луганської областей.

17 серпня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що проти всіх організаторів виборів до Держдуми РФ на окупованих територіях буде запроваджено санкції. Зокрема, це стосується членів дільничних комісій, агітаторів, кандидатів та спостерігачів.

МЗС України рішуче засудило незаконне проведення Росією виборів до Держдуми в Криму і залучення до голосування українців з Донбасу.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження.

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Автор: Надя Пришляк