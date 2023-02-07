На переконання нардепки, "чоловік, який дорікає жінці дорогими прикрасами, це не чоловік".

Народна депутатка від "Слуги народу" Юлія Гришина вкотре засвітила коштовний браслет в залі Верховної Ради.

Його можна побачити на світлині, прикріпленій до допису в Instagram та Facebook про те, що Верховна Рада ухвалила рішення щодо проведення державної підсумкової атестації та порядку вступу до вишів у 2023 році.

Це золотий браслет від французького ювелірного дому Cartier з колекції Love, вартість якого стартує від 4,5 і закінчується 45 тисячами доларів (залежить від товщини виробу та наявності діамантів).

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Вона вже показувала його на світлинах в соцмережах раніше. Наприклад, на початку січня поточного року. ЗМІ також фотографували Гришину із цією прикрасою задовго до цього (приміром, в вересні 2020-го).

Після публікації народна депутатка зіштовхнулась із критикою на свою адресу через коштовні прикраси. На критику вона відреагувала різко: докоривши чоловікам через те, що не дарують їй прикраси.

"Чоловік, який дорікає жінці дорогими прикрасами, це не чоловік, це г*вно. Справжній чоловік запросив би мене в нормальний ресторан, або подарував ще Cartier, у них же багато різних браслетів, а в мене лише один. Справжній чоловік, коли бачить розкішну жінку, не комплексує, він перевіряє баланс на карті. Якщо не тягнете, то так і зізнайтесь собі. Не перекладайте свої комплекси на мене. А для нормальних підписників - скоро 14 лютого, я ще не була у Фру Фру (ресторан французької кухні в центрі Києва – УНІАН) і дуже люблю Тіффані (ювелірна транснаціональна компанія – УНІАН)", – заявила вона в дописі, який наразі недоступний.

Важкий люкс у Верховній Раді

Час від часу під час засідань парламенту українські народні депутати "світять" своїми коштовними прикрасами, сумками, годинниками тощо.

Приміром, депутатка від "Слуги народу" Ірина Аллахвердієва випадково показала швейцарський годинник Ulysse Nardin моделі Classico Jade з перламутровим циферблатом і діамантами по колу, вартість якого можна порівняти із вартістю авто.

"Слуга народу" Елла Рєпіна приходила на роботу з коштовною сумочкою Dior, а народний депутат Олександр Пузанов з фракції "ОПЗЖ" (після її заборони – з групи "Платформа за життя та мир") прийшов на засідання з люксовим годинником за 600 тисяч гривень.

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