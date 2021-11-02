Суд пом’якшив запобіжний захід для нардепа Віктора Медведчука в рамках розслідування "кримської" справи про захоплення Росією покладів корисних копалин на шельфі Чорного моря.
Про це кореспонденту УНІАН повідомила одна з адвокатів Віктора Медведчука Лариса Чередніченко.
Вона розповіла, що прокурори клопотали про особисте зобов’язання із носінням електронного браслету та покладанням низки обов’язків на Медведчука. Суд погодився з покладанням обов’язків, проте відмовив прокуратурі в тому, щоб Медведчук носив електронний браслет.
Чередніченко пояснила, що мова йде про стандартні обов’язки для підозрюваного на кшталт з’являтися за викликом до органів суду і слідства.
Читайте такожШкіряк каже, що виграв суд у МедведчукаТакож вона пояснила, чому сторона обвинувачення звернулась з клопотанням про пом’якшення запобіжного заходу для Медведчука.
"Річ у тім, що домашній арешт може тривати не більше, ніж півроку від моменту його обрання. Для Медведчука цей термін спливає через декілька днів, тому наші опоненти звернулися з клопотанням про особисте зобов’язання", - зазначила адвокат.
Також вона додала, що сьогоднішній запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання для Медведчука діє до 31 грудня поточного року.
Особисте зобов'язання передбачає:
- прибувати на вимогу органу досудового розслідування, прокурора або суду;
- заборона на виїзд з Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти своє місця проживання та / або місця роботи;
- заборона на спілкування з підозрюваними, свідками у справі;
- здачу паспорта для виїзду за кордон та інші подібні документи;
- носіння електронного засобу контролю.
При цьому політик залишатиметься під домашнім арештом у рамках іншого провадження.
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В Україні Медведчуку 8 жовтня оголосили про підозру у державній зраді та сприянні тероризму. Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля на окупованому Донбасі. У цій справі йому обрано запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.
Раніше, 11 травня, генпрокурор Ірина Венедиктова підписала повідомлення про підозру Медведчуку і депутату від "ОПЗЖ" Тарасу Козаку в державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.
Їм оголошено про підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України – підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Луч".
У цій справі Медведчуку обрано запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт. Козак знаходиться за межами України.