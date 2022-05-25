Він допустив можливість переговорів з РФ, але тільки після того, як російська сторона відведе війська до лінії, яка була до 24 лютого.

Україна боротиметься з російськими окупантами, поки не поверне всі свої землі.

Про це під час Українського сніданку в Давосі сказав президент України Володимир Зеленський.

"Коли Україна говорить, що вона буде боротися і (поки) не відновить усі свої території, це означає одне - що Україна буде боротися, поки не поверне свої території. Це нічого іншого не значить. Це і є про незалежність, і про суверенітет", - сказав Зеленський.

Глава держави наголошує, що стадія кривавої війни може перейти у формат дипломатичних перемовин за участі двох президентів України і Росії або також за участі стратегічних партнерів України.

Він вважає, що до такої стадії можна дійти, коли стане зрозуміло, що "російська сторона як мінімум показуватиме можливість і бажання перейти з кривавої війни до дипломатії".

"Це можливо, якщо Російська Федерація продемонструє хоч щось. Хоч чимось я називаю такі кроки, як відведення військ до 24 числа, скажімо так. Я вважаю, що це був би правильний крок з боку Російської Федерації", - наголосив Зеленський.

Водночас, як сказав президент, що наразі він не бачить такої зацікавленості з боку РФ.

"Єдиний позитивний момент, якщо можна сказати, що це позитив, це те, що сторони почали говорити щодо розблокування "Азовсталі" і вивезення людей з Маріуполя", - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, також Зеленський заявив, витсупаючи в Давосі, що війна Росії проти України завершиться миром, але виникає питання, з яким президентом Російської Федерації буде домовлятися Україна про мир. "На сьогодні-це війна за незалежність і свободу об'єднаної України, і тому я вважаю, ця перемога, до якої ми йдемо, це тільки початок, але початок мирної об'єднаної України", - заявив Зеленський.

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