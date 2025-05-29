Скликають нове засідання Велика Британія та Німеччина.

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-28") пройде у штаб-квартирі НАТО. Про це сказано в анонсі на сайті Альянсу.

"У середу, 4 червня 2025 року, Велика Британія і Німеччина скликають Контактну групу з питань оборони України у штаб-квартирі НАТО", - сказано у повідомленні.

Окремо сказано, що у четвер, 5 червня, відбудеться засідання міністрів оборони країн-членів НАТО.

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Засідання у форматі "Рамштайн"

Крайнє засідання у форматі "Рамштайн" відбулося у квітні. 11 квітня міністр оборони Великої Британії Джон Гілі зазначив, що нові зобов'язання з надання військової підтримки від учасників формату "Рамштайн" загалом складають понад 21 млрд євро. Лише Велика Британія цього року витратить 4,5 млрд фунтів на військову підтримку України. Гілі зазначав, що цей рік є критичним для України.

Також тоді створили "коаліцію РЕБ". Лідерську роль у ній відіграватиме Німеччина. Як пояснив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, йдеться про підтримку потреб України у функціонуванні її каналів комунікації, у зборі розвідувальної інформації та придушенні ворожого зв'язку, а також у протидії ворожим дронам і навігації.

Пісторіус заявляв, що вважає, що мир в Україні здається недосяжним у найближчому майбутньому, незважаючи на посередницькі зусилля США з дипломатії.

Міністр оборони Рустем Умєров прагне, щоб засідання "Рамштайн" відбулося в Україні.

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