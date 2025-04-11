Високопосадовець заявив, що партнери з Україною "в боротьбі і будуть з нею в мирі".

2025 рік є "критичним" для України, яка бореться проти російського вторгнення. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі на засіданні Контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, передає The Telegraph.

"2025 рік є критичним для війни в Україні, і це критичний момент. Момент для нашої оборонної промисловості активізуватися, і це відбувається; момент для наших військових активізуватись, і це відбувається; момент для наших урядів активізуватись, і це відбувається", - сказав Гілі.

Британський міністр зазначив, що союзники разом посилають сигнал Україні, що "ми з вами в боротьбі і будемо з вами в мирі". Це також і сигнал для Росії, яка веде криваву війну.

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Відкриваючи зустріч у штаб-квартирі НАТО, Гілі також сказав: "Сьогодні в цій Контактній групі з Україною ми посилюємо підтримку України в боротьбі. Наше завдання як міністрів оборони – отримати термінову військову допомогу українським бійцям. А тим країнам, які сьогодні не беруть на себе нових зобов’язань, я закликаю вас переглянути ще раз, уважно подивитися, що ще ви можете зробити. Уся військова допомога зараз допоможе Україні у сьогоднішній боротьбі та допоможе забезпечити міцний мир завтра, тому що українські збройні сили мають бути їхнім власним найсильнішим засобом стримування від подальших атак Росії".

Велика Британія працює над посиленням оборони

Раніше Bloomberg писав, що Британія та Франція прискорять військове планування "коаліції охочих", яка має на меті допомогти захистити Україну після можливого припинення вогню. Впродовж наступних двох тижнів країни зосередяться на забезпеченні безпеки України в повітрі, на морі і на суші.

Водночас The Telegraph повідомляв, що Велика Британія випробувала нову ракету, "критично важливу" для оборони Європи. Зазначається, що двигун цієї ракети забезпечить "трансформаційний потенціал", який надасть оперативну перевагу для майбутніх збройних сил Британії.

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