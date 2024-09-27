За словами військового, зброя, надана західними союзниками, допоможе утримати ЗСУ власні позиції і контратакувати.

Візит президента України Володимира Зеленського до США став основоположним не лише в зміцненні збройної підтримки Києва, а й в розумінні, як Україна має перемогти у війні. Таку думку в коментарі для 24 Каналу висловив полковник запасу Збройних сил України, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

За його словами, зброя, надана західними союзниками, допоможе утримати ЗСУ власні позиції і контратакувати, оскільки загострення на фронті в деяких точках сягає піка.

Основими підсумками візиту Зеленського до США Світан вважає:

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утвердження всіх цілей України в контексті її перемоги над Росією і чітке артикулювання саме про перемогу;

виділення пакета військової допомоги на майже 8 мільярдів доларів, якого вистачить на певний час не лише для оборони, а й точкових контрнаступальних дій;

риторика української перемоги була доведена до Камали Гарріс, і вона з нею цілком погодилася, робота з Дональдом Трампом ще триває.

Візит Володимира Зеленського до США: останні новини

Президент України Володимир Зеленський представив Трампу план перемоги. За підсумками зустрічі з екс-президентом СЩА і нинішнім кандидатом на посаду глави Білого дому Зеленський заявив, що "ми маємо спільний погляд на те, що війна в Україні має бути зупинена".

Раніше президент США Джо Байден оголосив допомогу Україні на $2,4 млрд. На початку зустрічі із Зеленським у Білому домі він відзначив, що разом з українським колегою збирається обговорити, як Україна "візьме гору у цьому конфлікті".

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