Президент Литви вважає, що для більш ефективної боротьби з російською агресією необхідний щит колективного захисту.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну не варто усі погрози президента РФ Володимира Путіна сприймати буквально.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє LRT.

"Погрозами вони (росіяни - ред.) вже відштовхнули весь Євросоюз і, напевно, більшу частину світу. Так, завжди потрібно серйозно реагувати на те, що говорить така агресивна держава, але, з іншого боку, дійсно не варто здригатися від кожної їхньої заяви", — сказав Науседа.

Він також зазначив, що для більш ефективної боротьби з російською агресією необхідний щит колективного захисту.

"Ми повинні в першу чергу звернути увагу наших союзників на те, в якому ризикованому регіоні ми живемо, і що НАТО і Євросоюз дуже адекватно реагують на загрози та роблять все, щоб у Росії не було ні найменшої спокуси випробувати свої сили та стійкість. Іншими словами, спробуйте щит колективного захисту", - сказав Науседа.

Війна в Україні та допомога Литви:

7 липня Литва відправила Україні отриманий від Туреччини Bayraktar.

12 липня 2022 року Литва закупила для України понад сто засобів протидії безпілотним літальним апаратам і радари до них. Антидрони допоможуть бійцям ЗСУ збивати російські БПЛА.

Того ж дня, 12 липня 2022 року, Литва не пропустила на свою територію понад тридцять російських вантажівок з продуктами та товарами, які потрапили під санкції ЄС.

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