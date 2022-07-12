Путін вже прекрасно розуміє, що йому не вдасться захопити всю Україну.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення ставлення президента РФ до України не змінилося.

Про це в колонці для НВ написав російський політолог Андрій Піонтковський.

"Ставлення, а вірніше, ненависть Путіна до України не змінилася. Всім хочу нагадати його статтю "Про історичну єдність росіян і українців", так звану, історичну. У ній він заперечував і існування Української держави, яку "вигадали австро-угорський штаб і більшовики", і існування самого українського народу. Мовляв, немає ніякого українського народу, "ми - один народ" і все", - зазначив публіцист.

Разом з тим, Піонтковський підкреслив, що Путін вже чудово розуміє, що йому не вдасться захопити всю Україну.

"Я думаю, що навіть такий божевільний маніяк як Путін, зрозумів, що захопити всю Україну йому не вдасться. Після провалу бліцкригу це завдання вже нездійсненне. Але перед ним зараз постала інша проблема - як утримати власну владу. Як продати населенню якусь подобу перемоги", - зазначив політолог.

Він також зазначив, що армія РФ розуміє, що Україна готується до конртнаступу.

"Він (Путін – ред.) розуміє, що з надходженням масштабної кількості західної зброї українська армія перейде в контрнаступ, і ні про яку міфічну перемогу говорити вже буде неможливо. Тому зараз його тактичне завдання, поки його збройні сили на Донбасі потихеньку ще повзуть вперед, захопити максимально можливу кількість населених пунктів. Скажімо, ще одне місто. Його максимальна мета - взяти Слов'янськ. А потім знову мобілізувати всю свою агентуру для того, щоб нав'язати перемир'я, припинення вогню, зі збереженням їм значної частини не тільки території Донбасу, але тепер ось і шматочків Херсонської та Запорізької областей. І продати це населенню як свою перемогу. Ось такий у нього зараз план", - зазначив політолог.

Експерт також зазначив, що взяття Херсона зараз стане поворотним пунктом.

"Україна серйозно готується до контрнаступу. Одні (росіяни) хочуть взяти Слов'янськ, а інші (українці) хочуть взяти Херсон. І ось взяття Херсона - найбільш слабкого місця в структурі ЗС РФ — зараз стане поворотним пунктом. Воно справить шокуюче враження в Росії, як і на так званий, глибинний народ, який вірить своєму телевізору, так і на ситуацію в бункері, де вже всім буде ясно тоді, що війна програна, приховати нічого неможливо. І ось у Путіна настануть тоді дуже важкі часи. Просто ми в очікуванні ендшпілю. У розрахунках Кремля ендшпілем буде взяття Слов'янська, і на інерції цього успіху нав'язування знову припинення вогню — по суті — розділ України", - зазначив політолог.

Війна в Україні: актуальні дані

Після захоплення Лисичанська і важких боїв за Сєвєродонецьк окупанти взяли нібито "оперативну паузу".

Російські війська хочуть встановити остаточний контроль над Луганською областю та оточити ЗСУ в Донецькій області. Однак, як зазначив глава Луганської ОВВА, зараз спроби "дотиснути" регіон у противника безуспішні.

Водночас ворог продовжує завдавати ракетних ударів по цивільних об'єктах українських міст. Тоді як ЗСУ протягом останніх кількох днів атакували, за словами радника голови ОП Олексія Арестовича, близько 30 цілей - складів з боєприпасами окупантів на Сході та півдні.

Станом на 11 липня в боях з ЗСУ знищено вже 37 400 окупантів і тисячі одиниць техніки.

12 липня 2022 року Білий дім заявив про те, що стратегічні плани Путіна в Україні провалилися.

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