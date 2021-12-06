Голова Верховної Ради зазначив, що Україну хочуть змусити змінити стратегічний зовнішньополітичний курс.

Не виключаємо, що накопичення російських військ біля державного кордону з Україною триватиме і вийде на пік в кінці січня 2022 року.

Про це зазначив Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час ХІ засідання Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму і Сенату Республіки Польща та Сейму Литовської Республіки.

Він сказав: "Не виключаємо, що накопичення російських військ на певному віддалені від державного кордону з Україною триватиме і вийде на пік в кінці січня 2022 року. Не виключаємо новий етап кризи внаслідок можливої військової агресії цієї зими".

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Стефанчук наголосив, що зазначені дії супроводжуються агресивними заявами з боку представників російського керівництва, нагнітанням ультранаціоналістичної, шовіністичної, а також антиукраїнської та антизахідної істерії в російських ЗМІ.

Він наголосив, що це є тиск на Україну "з метою дестабілізації ситуації та примушення нашої держави до зміни стратегічного зовнішньополітичного курсу Україні, імплементації російської інтерпретації мінських домовленостей, а також задля підваження основ незалежності України та її підпорядкування неоімперіалістичним ревізіоністським планам Москви".

Голова ВРУ наголосив: "І ми цього не допустимо".

5-6 грудня Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук здійснює візит до Республіки Польща, де він бере участь в XI Сесії Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки та Сейму і Сенату Республіки Польща. Програмою візиту передбачено зустріч Голови парламенту України з парламентаріями Польщі та Литви.

Крім того, в рамках візиту Руслан Стефанчук візьме участь у засіданні Президії Парламентської асамблеї.

Ситуація на кордоні й можлива агресія РФ

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.

Глава вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба заявив, що загроза повномасштабного військового вторгнення в Україну з боку Росії дійсно існує, але Київ проводить необхідну роботу для того, щоб такий сценарій не був реалізований.

4 грудня західні розвідники поділилися варіантами дій Росії, якщо Кремль все ж таки зважиться на повномасштабне вторгнення в Україну.

Автор: Надя Пришляк