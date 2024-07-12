Американський президент пояснив, чому зараз немає ніякого сенсу розмовляти з володарем Кремля.

В даний час президент США Джо Байден не бачить сенсу вести переговори з Путіним.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання на прес-конференції у Вашингтоні, передає Голос Америки. "Я не готовий говорити з Путіним, бо він не готовий змінювати свою поведінку", – пояснив Байден.

Він зазначив, що "у Путіна є проблема" - він не може похвалитися військовими успіхами. "У цій війні, яку він нібито виграв... РФ раніше мала 17,3% захопленої території України, а зараз це 17,4%".

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Американський президент зазначив, що РФ завдала "жахливих збитків" Україні, спричинивши загибель людей, й сама втратила понад 350 тис. військових - убитими або пораненими. Більше мільйона людей, особливо молодь з технічними навичками, покинули РФ, тому що не бачить майбутнього в цій країні.

Тому успіх, у якому Путін намагається переконати населення, базується на контролі ЗМІ та дезінформації.

"У них проблеми. Але що їм вдається, так це контролювати громадську реакцію, інформацію, яка доходить до людей. Вони брешуть на чому світ стоїть своїм виборцям про те, що відбувається. Тому ідея про те, що ми зможемо фундаментально змінити Росію найближчим часом - малоймовірна", - висловив думку Байден.

Він вважає, що Росію потрібно стримувати заради безпеки Заходу, бо вона має імперіалістичні плани далеко поза кордонами України.

"Одне можна сказати точно - якщо ми дозволимо РФ досягти успіху в Україні, вони не зупиняться. Я рекомендую, прочитайте промову Путіна після їхнього вторгнення в Україну, про що це все було. Прочитайте, яка його мета", - наголосив Байден.

Байден також заявив про готовність до переговорів з будь-ким з політиків.

Ймовірні переговори з РФ

Раніше Путін заявив, що цілі його війни в Україні залишаються незмінними, але він готовий на переговори, якщо південні та східні області Україн залишаться під його контролем.

Коментуючи слова Путіна, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив його прагнення заволодіти українськими землями і висунути це як умову миру. Також він засудив умову Путіна, щоб Україна відмовилась від членства у НАТО.

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