Михайло Подоляк зазначив, що Зеленський пояснив Сі, що війна повинна завершитися відновленням кордонів України.

У Кремлі не очікували, що розмова президента Володимира Зеленського та лідера Китаю Сі Цзіньпіна буде настільки змістовною. Нічні удари по житлових будинках в Миколаєві могли бути "помстою".

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, Зеленський пояснив Сі Цзіньпіну, що війна повинна завершитися відновленням територіальної цілісності України в кордонах 1991 року. При цьому він вказав, що переговори з Москвою можливі тільки після виведення всіх російських військ з України. Крім того, радник глави ОПУ нагадав, що Кремль швидко захопить Україну, але план Путіна провалився, і війна триває вже більше року.

"Цей дзвінок після невдалого наступу Росії і напередодні певних наступальних дій України дуже симптоматичний для Росії. Більш того, є інтенсифікація відносин. Це посол України в Китаї і спецпредставник Китаю в регіоні-Лі Хуей, який повинен працювати над пропозиціями про те, яку позицію повинен займати Китай", – зазначив Подоляк в інтерв'ю 24 каналу.

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Крім того, він вважає, "що Росії як суб'єкта глобальної політики вже не існує, а існує Китай, який бажає для себе зайняти певні політичні позиції в глобальному розподілі", тому окупанти вдарили ракетами по Миколаєву після розмови Зеленського і Сі.

"Це вбивство цивільного населення. Багатоквартирну будівлю потрібно зруйнувати ракетою "Калібр". Це все красномовно і чітко розставляє акценти. Мені здається, що зі своєю політикою в дуже обмежений термін Росія буде сама з собою спілкуватися і проводити саміти в рамках саратовсько-воронезької концепції", - підсумував український політик.

Розмова Зеленського та Сі - що відомо

Президент Володимир Зеленський вперше з 24 лютого 2022 року розмовляв з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Переговори тривали близько години. У вечірньому відеозверненні президент України зазначив, що з'явилася можливість для перезавантаження українсько-китайських відносин.

У свою чергу в Москві заявили, що готові підтримати все, що може наблизити "закінчення "конфлікту" та досягнення РФ поставлених цілей".

Через кілька годин російські окупанти вдарили ракетами по житлових домас Миколаєва. Спочатку повідомлялося, що росіяни обстріляли місто ракетами С-300, але пізніше стало відомо, що били "Калібрами" з акваторії Чорного моря.

За словами мера Ніколаєва Олександра Сенкевича, 43 людини отримали поранення. 20 постраждалих отримали допомогу на місці, ще 23 доставили в лікарню. Серед них-двоє дітей, вони в стабільному стані. При цьому одна людина загинула.

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