Зеленський також переконаний, що американська сторона порушувала питання Донбасу і підтримки суверенітету і територіальної цілісності України.

Президент України Володимир Зеленський вважає позитивною зустріч президентів США та РФ Джо Байдена та Володимира Путіна, на якій “ніхто нікому не передавав Україну”.

Про це він заявив в інтерв’ю для програми "VIP з Наталею Мосейчук" на телеканалі «1+1».

“Я думаю, що обидві сторони не отримали висновки і відповіді на всі питання, які ви зараз сказали (можливого надання Україні ПДЧ в НАТО та військової допомоги, транзит газу через українську ГТС після запуску “Північного потоку — 2” — УНІАН)...я думаю, що вони повинні були підняти ці питання”, - заявив він.

Зеленський також переконаний, що американська сторона порушувала питання Донбасу і підтримки суверенітету і територіальної цілісності України.

“І впевнений про це, тому, що кажу відверто, що президент Байден, розумію його позицію, мені говорив про це. Щодо НАТО, впевнений, що обговорили. Впевнений дійсно, що "одним мазком". Впевнений, що президент Росії Путін отримав, я думаю, інформацію, що завтра-після завтра навряд чи Україна отримає НАТО або ПДЧ. Я думаю, що йому ніхто нічого не обіцяв. Я впевнений, що і навпаки, він нічого не обіцяв. Я вважаю позитивним, що вони зустрілись. Позитивно і точно, що ніхто нікому не передавав Україну. Я впевнений. Вони знають моє ставлення. Знають Сполучені Штати моє різке відношення до цього.

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Зустріч Байдена з Путіним у Женеві

16 червня в Женеві відбулися переговори між президентами РФ і США у вузькому і розширеному складі. Вони тривали в цілому 4,5 години, включаючи перерву.

Зустріч двох лідерів відбулася на женевській віллі «Ла Гранж».

Президент США на прес-конференції повідомив, що домовився з Путіним підтримувати дипломатичні зусилля в питанні реалізації Мінських угод щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

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Автор: Костянтин Гончаров