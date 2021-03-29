У МЗС України заявили, що досягти результатів можна тільки в повному складі Нормандського формату.

Президент Росії Володимир Путін збирається провести відеоконференцію з канцлером ФРН Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном.

Читайте також"При необхідності": у Кремлі розказали про плани Путіна щодо діалогу із ЗеленськимПро це пише ТАСС з посиланням на заяву прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова.

"Ми продовжуємо узгодження з Берліном і Парижем", - сказав Пєсков.

За його словами, відеоконференція готується не як захід "нормандської четвірки". Однак він погодився, що подібну зустріч неможливо провести без обговорення ситуації на Донбасі.

"Звичайно, ця тема так чи інакше буде фігурувати на порядку денному. Але це не єдина тема", - резюмував Пєсков.

Речник МЗС України Олег Ніколенко розповів "Європейській правді", що тільки в повному, а не скороченому складі Нормандського формату можна досягти зрушень у врегулюванні ситуації на сході України.

"Наша позиція - нічого про Україну без України", - зазначив він.

Також спікер зазначив, що Україна докладає активних зусиль для активізації переговорів саме в чотиристоронньому форматі.

Обстріл під Шумами 26 березня: подробиці

26 березня на Донбасі внаслідок обстрілу з боку російських окупаційних сил поблизу шумів загинули четверо військовослужбовців. Ще двоє отримали поранення.

Українська делегація в Тристоронній контактній групі заявила про екстрену внутрішню нараду. Також повідомлялося про переговори Зеленського в "нормандському форматі".

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Автор: Людмила Жерновська