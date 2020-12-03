Депутати перейшли до формування лічильної комісії для процедури обрання секретаря Київради.

Мер столиці Віталій Кличко вніс кандидатуру Володимира Бондаренка (партія "УДАР") на посаду заступника Київського міського голови - секретаря Київської міської ради.

Читайте такожСтолична підземка оголосила мільйонний тендер на будівництво другого виходу на одній зі станційЯк передає кореспондент УНІАН, це Кличко сказав на початку першого робочого пленарного засідання нового, ІХ скликання Київради.

"Як мер столиці, я пропоную на посаду секретаря Київради підтримати кандидатуру представника "УДАРу" Володимира Бондаренка, який займеться комунікаціями між фракціями і комунікаціями з кожним депутатом", - зазначив Кличко.

Також він наголосив на необхідності якнайшвидше сформувати комісії і почати працювати. "Пропозиції щодо своєї роботи в комісіях депутати вже подали. І переконаний в тому, що ми знайдемо компроміс, який буде влаштовувати кожну політичну силу, щоб вони реалізовували себе максимально ефективно", - сказав мер.

Наразі депутати затвердили порядок денний, знявши питання про призначення заступником голови КМДА директора Департаменту міського благоустрою Олексія Кулебу. Замість нього буде внесено іншу кандидатуру. Як зазначив Кличко, це людина з сесійної зали.

Своєю чергою, Бондаренко повідомив, що це депутат Олена Говорова (представник партії "Слуга народу").

Депутати перейшли до формування лічильної комісії для процедури обрання секретаря Київради (обирається таємним голосуванням).

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Автор: Інна Андаліцька