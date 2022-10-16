За його словами, навіть у деякі напружені моменти холодної війни було відчуття, що обидві сторони могли взяти телефон і працювати дипломатичними каналами

Російська влада Володимира Путіна є більш ізольованою, ніж кремлівський режим часів СРСР.

Про це заявив 44-ий президент США Барак Обама сказав у подкасті Pod Save America, пише The Hill.

Він стурбований тим, що лінії зв’язку між Білим домом і Кремлем дуже слабкі впродовж тривалого часу.

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"Я думаю, що зараз ми маємо справу з типом російського режиму, який насправді ще більш централізований, ще більш ізольований і закритий. Я думаю, що Путін консолідував процес прийняття рішень до такої міри, якої ми не бачили навіть за радянських часів", - зазначив Обама.

За його словами, навіть у деякі напружені моменти холодної війни було відчуття, що обидві сторони могли взяти телефон і працювати дипломатичними каналами і надсилали "чіткі сигнали".

Обама додав, що США знаходять способи відновити частину зв’язку, яка була втрачена та наголосив, що лінії зв’язку залишаються важливими.

Війна в Україні

Вранці 24 лютого Російська Федерація без оголошення війни почала повномасштабне вторгнення на територію України.

За цей час Росія спочатку захопила, а потім втратила певні українські землі. Пізніше росіяни 23-27 вересня провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській і Запорізькій – про вихід зі складу України і приєднання до Росії, у Донецькій і Луганській – про приєднання до РФ.

Україна відмовилася вести переговори з Росією, поки при владі перебуває Володимир Путін. Таке рішення було прийнято на засіданні РНБО, і 4 жовтня його ввів у дію президент Володимир Зеленський.

30 вересня Путін оголосив про анексію частин чотирьох областей України і запропонував Києву переговори. Натомість він отримав ще більшу ізоляцію Росії, а також засудження світової спільноти.

В Інституті вивчення війни (ISW) прийшли до висновку, що в Кремлі набирає обертів розкол, а "стабільність" режиму Путіна вже підірвана. Кривавий диктатор отримує все більше критики від своїх же чиновників.

10 жовтня РФ завдала масованого ракетного удару по Україні, а також використовувала проти нашої країни дрони-камікадзе, є багато жертв та постраждалих. Глава Офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи удари по Україні, сказав, що Росія ракетним терором намагається схилити Київ до переговорів.

13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про подальшу ескалацію агресії Росії проти України, в якій визнала режим РФ терористичним.

Днями Арестович заявив, що відсутність переговорів між Україною і Росією щодо війни сприяє поваленню Путіна.

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