Українські дипломати закликають міжнародних партнерів надати належну оцінку незаконним діям Російської Федерації на анексованому нею півострові.

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест Російській Федерації у зв’язку з черговою хвилею незаконних політично мотивованих обшуків і затримань в тимчасово окупованому Криму, здійснених російською окупаційною владою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС.

Зокрема, за наявною інформацією, в ніч на 17 лютого відбулися обшуки в будинках кримчан Абдулборі Махамадамінова, Азамата Еюпова, Тимура Ялкабова, Ібрагімова Ернеста, Олега Федорова, Ленура Сейдаметова і Яшара Шихаметова. Серед згаданих осіб є активісти «Кримської солідарності» і проекту для дітей політв’язнів «Кримське дитинство», що чітко вказує на політично мотивований характер дій окупаційної влади півострова.

«Ці дії в черговий раз свідчать про повне ігнорування Москвою основоположних норм міжнародного гуманітарного права, своїх зобов’язань як держави-окупанта, готовність до використання незаконних силових методів для придушення політичного і релігійного інакомислення та блокування правозахисної діяльності на тимчасово окупованій українській території», - наголосила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

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У цьому зв'язку МЗС нагадує РФ про резолюції Генеральної Асамблеї ООН 68/262 від 27 березня 2014 року «Територіальна цілісність України» та «Ситуація з правами людини у Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)» 2016-2020 років, а також наказ Міжнародного суду ООН щодо застосування запобіжних заходів у рамках позову України проти РФ стосовно застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Зокрема, ці документи і рішення засвідчують категоричну неприйнятність для міжнародної спільноти практики політичних переслідувань на тимчасово окупованій території Криму та відповідальність РФ за дотримання прав людини та основоположних свобод на півострові.

В МЗС наголошують, що Російська Федерація зобов’язана добросовісно виконувати свої міжнародно-правові зобов’язання, зокрема як держави-окупанта, та покласти край політичним репресіям проти населення тимчасово окупованих територій.

Крім того, інформація про протиправну діяльність РФ на тимчасово окупованих територіях, зокрема щодо згаданих випадків незаконних обшуків і затримань, буде винесена Україною 23 лютого на розгляд сесії Генеральної Асамблеї ООН у ході дебатів з пункту порядку денного «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України».

Українські дипломати закликають міжнародних партнерів надати належну оцінку незаконним діям Російської Федерації в тимчасово окупованому Криму.

Обшуки в Криму: деталі та реакція

17 лютого з четвертої години ранку в окупованому Криму відбуваються нові масові обшуки в Білогірську, Бахчисараї, Сімферополі, Севастополі та Радянському районі Криму.

Українські правоохоронці за вказаними фактами порушили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) та ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі). За вказані незаконні дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила про шістьох незаконно затриманих окупантами кримських татар після масових обшуків на тимчасово окупованому півострові.

Окупація Криму: довідка УНІАН

Росія окупувала український Крим, увівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

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Автор: Віталій Саєнко