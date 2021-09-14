Більшість міністрів припускаються помилок у своїх заявах про відставку, заявив глава Мін'юсту Денис Малюська.
Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".
За словами чиновника, багато міністрів у заявах пише "прошу звільнити мене". Як пояснює Малюська, це неправильне формулювання, оскільки міністр не звільняється, а йде у відставку.
"Його парламент не звільняє, а лише приймає його відставку. Отже, це має називатися виключно "заява про відставку" і вона подається на адресу Голови Верховної Ради", - роз'яснив міністр юстиції.
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Ухвалені Радою постанови про відставку міністрів з формулюванням "звільнився за власним бажанням" Малюська назвав такими, що не відповідають Конституції і законам України.
Раніше повідомлялося, що до Міністерства юстиції вперше взяли на роботу довічно засуджену жінку. Вона працює віддалено в Патронатній службі міністра.