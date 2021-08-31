Засуджена жінка займає посаду помічника патронатної служби міністра.

Жінка, засуджена до довічного позбавлення волі, яка працює в Міністерстві юстиції України, обіймає посаду помічника патронатної служби міністра.

Про це повідомила прес-служба Мін'юсту у відповідь на запит УНІАН.

Зазначається, що вона працює на посаді з 5 серпня 2021 року на умовах трудового договору.

У Мін'юсті також пояснили, що до посадових обов'язків жінки належать: складання звіту про стан виконавської дисципліни та проведену роботу зі здійснення контролю в центральному апараті та міжрегіональних територіальних органах з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України; надання пропозицій щодо вдосконалення взаємодії між персоналом пенітенціарної системи і особами, що відбувають покарання, та покращення умов їх перебування в місцях позбавлення волі.

"Відповідно до умов Трудового договору №1 від 04 серпня 2021 року робота проводиться поза межами приміщень Міністерства юстиції України на території державної установи "Качанівська виправна колонія (№ 54)", - уточнили в міністерстві.

Її робоче місце визначається начальником державної установи "Качанівська виправна колонія (№ 54)" - начальником арештного дому за місцерозташуванням державної установи "Качанівська виправна колонія (№ 54)".

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Мін'юст прийняв на роботу довічно засуджену: що відомо

Напередодні про працевлаштування у своє відомство засудженої злочинниці, яка відбуває довічне позбавлення волі, повідомив міністр Денис Малюська.

Незабаром ЗМІ дізналися, що вона займає посаду радниці глави відомства.

Автор: Леся Лещенко