Разумков підкреслив, що у нього є серйозні питання щодо роботи мінімум трьох членів уряду.

Восени буде дано оцінку роботі ряду міністрів у зв'язку з чим можливі масові відставки членів уряду.

Такий прогноз озвучив голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу.

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Разумков підкреслив, що у нього є серйозні питання щодо роботи мінімум трьох членів уряду.

"Деяких міністрів можна віднести до числа тих, хто непогано виконує свою роботу, а до деяких є питання й у мене, і у народних депутатів. Чи будуть вони виноситися на відставку, подивимося. Зараз - точно ні. У літній проміжок часу це навряд чи можливо зробити, якщо об'єктивно, а восени - подивимося", - зазначив Разумков.

Відставка Авакова і призначення Монастирського

13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з поста глави МВС. Він очолював Міністерство з початку 2014 року.

15 липня Верховна Рада схвалила відставку Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

Президент Володимир Зеленський запропонував на посаду міністра внутрішніх справ кандидатуру народного депутата від "Слуги народу", голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського.

16 липня Рада призначила Монастирського міністром внутрішніх справ України.

17 липня 2021 року Арахамія підтвердив кадрові перестановки в Кабміні заплановані на осінь..

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Автор: Олена Коваленко