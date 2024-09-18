За словами Нікола Пашиняна, ОДКБ створює загрози для подальшого існування та державності Вірменії.

Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) створює загрози для подальшого існування та державності Вірменії. Про це на II Всесвітньому вірменському саміті заявив прем'єр-міністр цієї країни Нікол Пашинян, повідомляє Armenpress.

За його словами, доти, доки не будуть почуті відповіді ОДКБ на питання Вірменії, Єреван з кожною секундою все більше віддалятиметься від організації, і є велика ймовірність того, що вона перейде точку неповернення.

"І ми заморозили наше членство в ОДКБ не лише тому, що ОДКБ не виконує своїх зобов'язань щодо безпеки щодо Вірменії, а й тому, що, на нашу думку, ОДКБ створює загрози безпеці Вірменії, її майбутньому існуванню, суверенітету та державності", - підкреслив політик. Відео дня

Відповідаючи на питання, що обговорюється в ОДКБ, чи думає Вірменія про повернення в ОДКБ або чи намагається повернутися, Пашинян сказав, що членство в буде відновлено, коли на запитання, задані Вірменією, будуть дано вичерпні відповіді.

"Минуло рівно два роки з того часу, як ми зробили ці акцентування, і відповіді не тільки не прозвучали, але вже очевидно, що вони не прозвучать. доки ці відповіді не будуть почуті, Республіка Вірменія з кожною хвилиною і кожною секундою буде віддалятися від ОДКБ все далі і далі. Є велика ймовірність, що ми цю точку пройдемо. І ні в кого не буде законного приводу та підстав звинуватити нас у цьому", - резюмував Пашинян.

Тим часом у Москві вже відреагували на цю заяву. За словами речника правителя РФ Путіна Дмитра Пєскова, Кремль категорично не згоден з Пашиняном у його оцінці ОДКБ, від організації не виходить жодної загрози суверенітету Вірменії.

"Росія продовжує і продовжуватиме контакти з Вірменією, це близький партнер", - сказав Пєсков.

Ймовірний вихід Вірменії з ОДКБ: що відомо

У червні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зробив різку заяву на адресу Лукашенка. За його словами, він не поїде до Білорусі, поки при владі у цій країні перебуває нинішній диктатор.

Також Пашинян "у теорії не відкидає" членства в ОДКБ, якщо Білорусь вийде з організації або Лукашенко "знайде прийнятні для народу Вірменії вибачення і пояснення".

Раніше Вірменія відмовилася фінансувати ОДКБ. Країна наразі не вийшла з організації, але вже не бере участі в діяльності структури.

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