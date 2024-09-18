Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) створює загрози для подальшого існування та державності Вірменії. Про це на II Всесвітньому вірменському саміті заявив прем'єр-міністр цієї країни Нікол Пашинян, повідомляє Armenpress.
За його словами, доти, доки не будуть почуті відповіді ОДКБ на питання Вірменії, Єреван з кожною секундою все більше віддалятиметься від організації, і є велика ймовірність того, що вона перейде точку неповернення.
"І ми заморозили наше членство в ОДКБ не лише тому, що ОДКБ не виконує своїх зобов'язань щодо безпеки щодо Вірменії, а й тому, що, на нашу думку, ОДКБ створює загрози безпеці Вірменії, її майбутньому існуванню, суверенітету та державності", - підкреслив політик.Відео дня
Відповідаючи на питання, що обговорюється в ОДКБ, чи думає Вірменія про повернення в ОДКБ або чи намагається повернутися, Пашинян сказав, що членство в буде відновлено, коли на запитання, задані Вірменією, будуть дано вичерпні відповіді.
"Минуло рівно два роки з того часу, як ми зробили ці акцентування, і відповіді не тільки не прозвучали, але вже очевидно, що вони не прозвучать. доки ці відповіді не будуть почуті, Республіка Вірменія з кожною хвилиною і кожною секундою буде віддалятися від ОДКБ все далі і далі. Є велика ймовірність, що ми цю точку пройдемо. І ні в кого не буде законного приводу та підстав звинуватити нас у цьому", - резюмував Пашинян.
Тим часом у Москві вже відреагували на цю заяву. За словами речника правителя РФ Путіна Дмитра Пєскова, Кремль категорично не згоден з Пашиняном у його оцінці ОДКБ, від організації не виходить жодної загрози суверенітету Вірменії.
"Росія продовжує і продовжуватиме контакти з Вірменією, це близький партнер", - сказав Пєсков.
Ймовірний вихід Вірменії з ОДКБ: що відомо
У червні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зробив різку заяву на адресу Лукашенка. За його словами, він не поїде до Білорусі, поки при владі у цій країні перебуває нинішній диктатор.
Також Пашинян "у теорії не відкидає" членства в ОДКБ, якщо Білорусь вийде з організації або Лукашенко "знайде прийнятні для народу Вірменії вибачення і пояснення".
Раніше Вірменія відмовилася фінансувати ОДКБ. Країна наразі не вийшла з організації, але вже не бере участі в діяльності структури.
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