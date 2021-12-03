На торги виставлять земельні ділянки "іноземців". Українців до цієї категорії окупанти також віднесли.

Окупаційна "влада" анексованого Росією Криму має намір виставити на примусовий продаж земельні ділянки "іноземців". До цієї категорії окупанти віднесли й українців.

Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на так звану "голову Держкомреєстру" Інну Смаль.

Читайте такожЛукашенко заявив, що РФ окупувала Крим "на прохання українських військових" (відео)"Якщо навесні 2020 року у власності іноземців було приблизно 11,5 тисячі ділянок у прикордонних територіях Криму, то до липня 2021 року їх налічувалося близько 7,3 тисячі", - сказала вона.

Смаль уточнила, що зараз таких ділянок приблизно 6,6 тисячі.

Так звана "влада" півострова вважає "іноземцями" всіх, хто не мешкає на території Криму, Севастополя та сусідньої Росії. Відтак, до цієї категорії віднесли й жителів материкової України.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, ввівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові понад 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові і в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Марта Гичко