У наявності - усі вакцини, затверджені МОЗ України.

На адмінмежі з Кримом відкрилися пункти вакцинації від коронавірусу. Отримати безкоштовні щеплення тепер можна у КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" від 9.00 до 15.00.

Як ідеться у сюжеті ТСН, пункти щеплень працюють для жителів тимчасово окупованого півострова, які є громадянами України.

У наявності - усі вакцини, затверджені МОЗ України. Тут же на місці можна буде також укласти декларації із сімейними лікарями.

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"Жива черга. Проблем поки жодних немає. Якщо буде потреба, ми організуємо онлайн-запис і все, що буде зручним для людей", - сказала лікарка-терапевтка Каланчацького центру первинної медичної допомоги Наталія Жабіцька.

"Якщо взяти за минулий місяць з тимчасово окупованої території офіційно звернулося не більше 200 осіб за вакциною, тому якщо буде попит, ми тільки раді, тому що це єдиний дієвий спосіб, щоб уберегти людей від цієї страшної хвороби. Ми тільки закликаємо, щоб люди йшли, вакцинувалися і захистили себе, тому що коронавірус, на жаль, не відступив", - розказав заступник голови ОДА Микола Якименко, передає Суспільне.

Координатор офісу громадської організації "Крим. SOS" у Херсоні Олексій Тільненко пояснив, чому жителі Криму обирають щеплення в Україні.

"До нас звертаються достатньо багато кримчан насправді, які хочуть отримати вакцину. І в них було до сьогоднішнього дня тільки дві опції. Це або центри масового вакцинування, де відбувається щеплення всіх охочих людей. Або це центри, які знаходилися на території лікарень, які максимально наближені до адмінмежі, де наші громадяни, які виїжджають, могли отримати щеплення там. Відсьогодні вони можуть отримати щеплення на КПВВ. Основний запит від людей – це, по-перше, отримання сертифікату відповідно, це для себе, і для того, щоб вберегти здоров’я своїх рідних. Це отримання щеплення, щоб був імунітет", - говорить Тільненко.

Нагадаємо, відкриття пунктів вакцинації на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом анонсували 22-23 листопада під час робочої поїздки віце-прем’єрки Ірини Верещук на Херсонщину. Тоді основною перепоною для відкриття пунктів називали брак медиків, готових працювати на КПВВ.

Як повідомляв УНІАН, в Україні вчора від COVID-19 щеплення отримали 210 тис. 869 людей. Одну дозу введено 74 тис. 855 людям, повністю імунізовані – 136 тис. 014 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені 13 млн 543 тис. 488 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини – 11 млн 415 тис. 141 особа.

Довідка УНІАН. Кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого. Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко