Татарова підозрюють у наданні хабара посадовцю за фальсифікацію експертизи у справі про заволодіння майном Нацгвардії.

Вищий антикорупційний суд задовольнив заяву прокурора про відкликання клопотання щодо взяття під варту заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.

Читайте такожРадник Єрмака про звільнення Кривоноса з РНБО: Зеленський цінує професіоналізм

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалив суддя Вищого антикорупційного суду Тимур Хамзін.

“Заяву прокурора задовольнити, повернути клопотання про взяття під варту Татарова прокурору”, - сказано в ухвалі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Сьогодні на засіданні ВАКС новий прокурор у справі Татарова Андрій Грицан заявив, що відкликає клопотання про обрання Татарову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Грицан пояснив це тим, що нова група прокурорів не змогла у повному обсязі ознайомитися з матеріалами підозри. Також прокурор зазначив, що необхідно перевірити обгрунтованість підозри.

Що відомо про справу

18 грудня заступнику керівника ОП, екс-посадовцю держкомпанії "Укрбуд" Татарову було повідомлено про підозру в наданні неправомірної вигоди посадовій особі за фальсифікацію експертизи у справі про заволодіння майном Нацгвардії вартістю 81 млн грн.

Слідство вважає, що Татаров може бути причетним до надання неправомірної вигоди за видачу недостовірного письмового висновку судового експерта. Йдеться про судову оцінювально-будівельну експертизу для встановлення реальної вартості об’єктів нерухомості в житлових комплексах на Печерську та на околиці Києва, які були предметом обміну між Нацгвардією та корпорацією-забудовником "Укрбуд".

Татаров є третім підозрюваним у вчиненні зазначеного злочину. Йому інкриміновано надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України).

Крім Татарова, у вчиненні цього злочину підозрюють заступника директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Костянтина Дубоноса (ч. 3 ст. 368 КК України) та колишнього народного депутата, екс-президента "Укрбуду" Максима Микитася (ч. 3 ст. 369 КК України).

22 грудня в.о. керівника САП Грищук повідомив, що прокурори проситимуть суд обрати Татарову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 10 млн грн.

23 грудня Офіс генпрокурора передав справу Татарова від НАБУ до СБУ. У НАБУ і САП заявили, що це рішення є незаконним.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Хилюк