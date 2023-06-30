Уряд сьогодні ухвалив розпорядження про призначення Думи очільницею Нацагентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів.

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні призначив Олену Думу головою Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк. "Ну що ж, щонайменше тепер всі наші партнери... нарешті забудуть про "чудову" ідею про реформування АРМА з середини і, можливо, прискорять її ліквідацію у поточному вигляді. Я вже давно говорю, що як мінімум треба в АРМА забирати функцію управління та продажу активів, а потім ще покропити святою водою… Богом прокляте місце", - зазначив він.

Згодом Кабмін повідомив, що 30 червня на своєму засіданні 30 червня ухвалив розпорядження про призначення Олени Думи очільницею Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів.

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Історія скандалу з обранням голови АРМА - що треба знати

28 червня стало відомо, що конкурс з відбору голови АРМА виграла Олена Дума. За це рішення проголосували 6 із 8-ми членів конкурсної комісії. За свою більш ніж двадцятирічну кар’єру вона встигла попрацювати в тому числі директором Фонду соціального страхування України та заступницею голови Чернігівської ОДА.

Проте цей вибір конкурсної комісії викликав різко негативну реакцію в деяких експертів.

Зокрема, в Transparency International Ukraine одразу ж після цього безапеляційно заявили, що призначення Думи "може поставити хрест на АРМА". На думку TIU, таке призначення несе великі репутаційні ризики для країни й для роботи незалежної та ефективної діяльності антикорупційної екосистеми та органів правопорядку.

В організації зазначили, що досвід Думи не пов’язаний з роботою у сфері, дотичній до кримінальної юстиції, а також не пов’язаний з управлінням чи розшуком активів. Крім цього, Transparency International Ukraine нагадали, що Дума у 2019 році брала безпосередню участь в агітації за одного із кандидатів в президенти України та дискредитації іншого претендента на цю посаду, що вказує на її політичну заангажованість.

Крім того, громадські активісти виявили зв’язки Думи з ексголовою СБУ Валентином Наливайченком та нагадали припущення про контакти Думи з екскерівником кримського управління СБУ, підозрюваним у держзраді Олегом Кулінічем. Зокрема, мова йде про просування Думою інтересів Кулініча на Чернігівщині.

Також у TIU нагадали, про участь Думи у 2019 році у спільній пресконференції з Семом Кісліним - фінансовим донором Рудольфа Джуліані, що можна розцінювати як спробу дискредитації нинішнього президента США.

Крім цього, посли країн G7 також висловили застереження до процедури, за якою Думу визнали переможцем конкурсу на голову АРМА. Після цього стало відомо, що член конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду голови АРМА Дмитро Остапенко відкликав свій підпис за Думу.

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