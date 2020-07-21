Таймінг судового розгляду або скільки часу витрачають судді на розгляд однієї справи

Олена Танасевич

Для висвітлення суддівських буднів саме суддями, а не активною громадськістю, небайдужими спостерігачами, політиками або провідними/головними/старшими експертами, сьогодні маю намір на прикладі конкретного кримінального провадження продемонструвати об’єм суддівської роботи під час його розгляду.

За справою, яка аналізується, одній особі було інкриміновано вчинення одного діяння, яке було кваліфіковано за однією частиною однієї статті Кримінального кодексу України. Справа розглядалась колегією суддів, у судовому провадженні брали участь два прокурори та два захисники, які завжди прибували до суду відповідно до заздалегідь погодженого графіку судових засідань.

Справа надійшла до ВАКСу наприкінці вересня 2019 року. На початок жовтня було призначено підготовче засідання, за результатами якого на підставі обвинувального акта відбувався судовий розгляд.

Судовий розгляд тривав понад вісім місяців, у справі було призначено 19 судових засідань, з яких два відкладені за клопотанням сторін кримінального провадження через карантинні заходи та ще одне – через неприбуття обвинуваченого з причини, визнаної судом поважною.

ВАКС дослідив п’ять томів матеріалів по 250 аркушів у кожному, серед яких: матеріали фотозйомки, відеозапису, протоколи процесуальних дій та додатки до них. Відтворив близько п’яти годин відеофіксації слідчих дій, оглянув речові докази, допитав одинадцять свідків та обвинуваченого.

Судові дебати та останнє слово обвинуваченого тривали три дні. Підбиваючи підсумки судового розгляду, сторони обвинувачення та захисту виклали свої доводи, зауваження та заперечення на 113 аркушах.

Вирок був викладений на понад 50 аркушах та проголошувався більше двох з половиною годин.

Нарада суддів тривала чотири доби, упродовж яких колегія ретельно аналізувала пред’явлене обвинувачення та доводи сторін кримінального провадження, а також надавала оцінку доказам. Частина доказів була визнана судом недопустимими та неналежними, тому суд відхилив їх під час прийняття рішення. Разом з тим, решти доказів у їхній сукупності виявилось достатньо для визнання особи винуватою. Вирок був викладений на понад 50 аркушах та проголошувався більше двох з половиною годин.

Цей вирок може бути предметом апеляційного та касаційного перегляду, а за наявності переконання у порушенні Україною зобов’язань за Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод засуджена особа має право звернутись до Європейського суду з прав людини з індивідуальною заявою.

Варто зауважити, що неможливо обчислити час, витрачений колегією суддів на супровід судового провадження, а саме на обговорення спірних питань, нюансів кваліфікації дій обвинуваченого, підшукання правових позиції Верховного Суду та релевантної практики Європейського суду з прав людини, дослідження наукової літератури тощо. Це фактично цілодобова діяльність: образ мислення та стиль життя кожного судді.

Олена Танасевич, Голова Вищого антикорупційного суду.

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