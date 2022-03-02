Це найвища за всю історію опитувань підтримка вступу України до Європейського Союзу та НАТО.

86% опитаних українців підтримують приєднання України до Європейського Союзу, 76% - за вступ в НАТО.

Про це йдеться у результатах опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 1 березня.

"Підтримка вступу України до Європейського Союзу та НАТО найвища за всю історію опитувань: 86% підтримують приєднання України до ЄС, 76% - за вступ в НАТО", - показали результати опитування.

Зазначається, що у порівнянні з довоєнним періодом рівень підтримки вступу до ЄС та НАТО зріс більше ніж на 20 відсоткових пунктів.

Соціологи пояснили, що позитивна динаміка відбулася за рахунок зростання підтримки вступу до західних структур серед населення Півдня та Сходу. У віковому розрізі в усіх категоріях спостерігається одностайна підтримка вступу України до ЄС та НАТО.

"61% вірять у те, що Україна стане членом Європейського Союзу найближчим часом (протягом 1-2 років). 13% вірять, що наша держава стане членом ЄС через 5 років, у ще довшій перспективі - 6%. Вагаються із оцінками 17%. Не вірять у те, що Україна стане членом ЄС, - лише 4%", - йдеться у результатах опитування.

Також зазначається, що у порівнянні з минулим роком кількість тих, хто не вірить в європейську інтеграцію України, значно зменшилася (у листопаді 2021 року таких було 26%).

*** Аудиторія опитування - населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність - 1 тис. 200 респондентів. Метод опитування - CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%. Терміни проведення - 1 березня.

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