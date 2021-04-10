Дипломатичне спілкування щодо цього розпочнеться незабаром.

Незабаром мають пройти переговори у форматі Україна-Франція-Німеччина, на яких не буде представника РФ.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, пише ТСН.

Він також повідомив, що дипломатичне спілкування щодо цього питання розпочнеться незабаром.

"Я думаю, буде розмова трьох лідерів країн "нормандського формату", без участі представника Кремля", - сказав Резніков.

Він заявив, що загострення на Донбасі з боку Росії сприймає як елемент інформаційної війни, яка є складовою гібридного протистояння з РФ.

"Створення цього напруження, це якраз створення панічного можливого настрою суспільства", - пояснив Резніков.

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Розмова Путіна, Меркель і Макрона: що відомо

Ангела Меркель, Емманюель Макрон та Володимир Путін обговорили ситуацію на Донбасі без участі Зеленського наприкінці березня – на тлі ескалації на фронті. При цьому глава Кремля фактично в одноосібному порядку звинуватив Україну у провокаціях. Москва назвала цю онлайн-зустріч заходом «нормандської четвірки».

На Банковій переговори Путіна з Меркель і Макроном зовні сприйняли спокійно. Речниця українського глави Юлія Мендель зауважила, що «лідери інших країн можуть згадувати й висловлювати позицію щодо ситуації в тому чи іншому регіоні чи в тій чи іншій країні».

За цим слідувала, 1 квітня, відмова Росії дотримуватися режиму «тиші» на Донбасі під час засідання Тристоронньої контактної групи. А голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук попередив, що РФ «не бачить іншого шляху розв'язання питань, окрім силового».

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Автор: Олег Давигора