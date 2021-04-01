За його словами, для Росії норми міжнародного права не є обов’язковими

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) із врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що Росія не бачить іншого шляху розв'язання питань, окрім силового.

Читайте такожЗагострення на Донбасі: у Кравчука заявили, що про вихід з режиму перемир'я не йдетьсяПро це він сказав у ефір одного з українських телеканалів, коментуючи відмову російської сторони з 1 квітня забезпечити дотримання всеосяжного перемир'я.

«Ми будемо виходити з того, що росіяни постійно готуються до якоїсь війни і вже воюють 150 років, якщо взяти всю історію Росії. Вони не бачать іншого шляху вирішення питань, окрім силового. Російська позиція для них на першому місці, а норми міжнародного права для них не є обов’язковими. Інша справа, що ми маємо бути готовими до такого сценарію і робити все, щоб найгіршого не сталося», - заявив він.

За словами Кравчука, Росія вважає, що Україна повинна виконувати ті «забаганки», які вони вважають за потрібне, і ті рішення, які вони пропонують, а «йти на переговорні процеси вони відмовляються».

«Тобто ми повинні знати – з Росією домовитися дуже складно, але це не означає, що ми будемо опускати руки. Ми пропонували й будемо пропонувати дії, пропозиції, кроки для того, щоб показувати, що для України немає нічого більш важливого, ніж припинення війни на Донбасі, і перший, і найважливіший, крок – це повернення до режиму тиші, припинення вогню. Після цього інші кроки стають реальними», - підкреслив він.

Загострення на Донбасі: подробиці

26 березня на Донбасі, поблизу населеного пункту шуми, в результаті обстрілу з боку російських окупаційних сил четверо військовослужбовців Збройних сил України загинули, ще двоє отримали поранення.

У зв'язку з цим президент Володимир Зеленський доручив представникам України в ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі ініціювати невідкладне засідання підгрупи з безпеки, а також терміново обговорити це питання на рівні радників лідерів «нормандського формату».

Також глава держави планував найближчим часом провести розмови з усіма лідерами «нормандської четвірки».

30 березня канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним і закликали Росію взяти на себе зобов'язання зі стабілізації режиму припинення вогню на Донбасі.

Водночас, у Кремлі заявили, що Макрон і Меркель не вимагали від РФ взяти на себе зобов'язання щодо стабілізації перемир'я на Донбасі.

31 березня Кравчук на засіданні ТКГ запропонував представникам Російської Федерації з 1 квітня забезпечити дотримання всеосяжного режиму припинення вогню, але російська делегація не підтримала ініціативу.

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Автор: Костянтин Гончаров