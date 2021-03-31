Мендель запевнила, що Київ продовжує переговори з усіма країнами нормандського формату на різних рівнях.

Жодні рішення щодо України без участі Києва не можуть і не будуть ухвалюватися.

Про це в коментарі Українській правді заявила прес-секретарка президента Юлія Мендель, відреагувавши таким чином на переговори членів «нормандської четвірки» без участі Володимира Зеленського.

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Під час відеоконференції з Меркель і Макроном глава Кремля Володимир Путін звинуватив Україну у загостренні ситуації на Донбасі. А наприкінці березня російський президент, анонсувавши подію, назвав зустріч «заходом нормандської четвірки».

Мендель зауважила, що лідери інших країн можуть згадувати й висловлювати позицію щодо ситуації в тому чи іншому регіоні чи в тій чи іншій країні.

«Так само, як лідери Франції, Німеччини та РФ обговорювали широкий порядок денний, включно з боротьбою з пандемією коронавірусу, ситуацією на Близькому Сході, відносин Євросоюзу та Росії. Серед іншого згадали і ситуацію на Донбасі. Офіс президента вважає, що було б дивно, якби війна на Донбасі випала з міжнародного порядку денного, тим більше у переговорах, де бере участь російська сторона», – заявила Мендель.

Вона запевнила, що Київ продовжує переговори з усіма країнами нормандського формату на різних рівнях. Водночас Мендель підкреслила «теплі відносини» з Берліном і Парижем, і що їхня однозначна позиція щодо Криму й Донбасу «дуже цінна для України».

Обстріл під Шумами 26 березня: подробиці

26 березня на Донбасі внаслідок обстрілу з боку російських окупаційних сил поблизу шумів загинули четверо військовослужбовців. Ще двоє отримали поранення.

Українська делегація в Тристоронній контактній групі заявила про екстрену внутрішню нараду. Також повідомлялося про переговори Зеленського в "нормандському форматі".

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Автор: Яна Ставська