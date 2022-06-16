Радник глави ОПУ показав зруйновані села-примари.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відвідав Херсонську область. Він закликав союзників України представити ЗСУ далекобійну зброю, щоб звільнити південь від російських окупантів.

Відповідне відео радник голови ОПУ опублікував у своєму Twitter-акаунті.

Він зазначив, що позиції українських бійців та російських окупантів в Херсонській області розділяють лічені кілометри.

"Херсонщина. Лічені км від російських позицій. Десятки зруйнованих сіл-привидів, які тимчасово покинуло життя ... наші хлопці на місцях, настрій бойовий. Навіть з обмеженими ресурсами відбиваємо ворога", - йдеться в повідомленні.

При цьому Подоляк вказав, що українським військовим не вистачає однієї - далекобійної зброї, але ЗСУ в будь-якому випадку викинуть Росію з півдня України.

Як раніше повідомляв УНІАН, радник керівника офісу президента Олексій Арестович заявив, що на Херсонському напрямку українські війська створили стійкий плацдарм.

У свою чергу начальник об'єднаного координаційного прес-центру сил охорони і оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що наступальні сили ЗСУ на півдні країни сковують сили ворога.

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