Сибіга не вірить, що Путін приїде на переговори до Стамбула

Очільник МЗС України вважає, що російському диктатору забракне мужності.

Імовірність приїзду Володимира Путіна на переговори із Володимиром Зеленським у Стамбулі є дуже низькою. Про це на платформі Х написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Так, він зробив ретвіт повідомлення президента України із анонсом поїздки до Туреччини наступного тижня і пропозицією провести прямі переговори з російським диктатором.

"Ось що робить справжній лідер. Він не ховається ні за кого і ні за що. Дуже малоймовірно, що російська сторона має хоч крихітку такої мужності", - написав Сибіга.

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Ультиматум Путіну і переговори

Як писав УНІАН, вчора Володимир Зеленський спільно з лідерами Європи озвучив Путіну ультиматум: або Росія погоджується на всеосяжне безумовне припинення вогню з понеділка, або на неї чекає новий пакет санкцій від Європи та Америки.

Пізно вночі російський диктатор зробив заяву, в якій ухилився від прямої відповіді на те, чи згодна Росія на перемир'я, але запропонував почати прямі переговори про мир з Україною у Туреччині.

Сьогодні Зеленський відреагував на це і повідомив, що він прибуде до Туреччини у четвер, і сподівається, що Путін теж приїде на переговори.

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