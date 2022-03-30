Арахамія також відзначив значний прогрес в переговорному процесі.

Початкові позиції РФ у переговорному процесі включали пропозиції щодо капітуляції України.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова переговорної делегації України Давид Арахамія.

"Початкові позиції я спеціально зберіг, вони передали нам ці ультиматуми і договір про капітуляцію – він у мене зберігся для музею історії нашої перемоги. Цей екземпляр у мене лежить і чекає свого часу", - заявив він.

Арахамія також відзначив значний прогрес в переговорному процесі.

"У нас і у росіян були початкові запитні позиції. Повірте мені, що представники країн-гарантів, коли бачать з чого ми починали і де знаходимося через три тижні переговорів, то вони дуже оптимістичні. Кажуть, що виконана велика робота, ми круті. І це заслуга не стільки нас, як переговірників, за нас цю роботу роблять Збройні Сили", - додав він.

Також він акцентував, що переговорна позиція безпосередньо корелює з позиціями на фронті, а не навпаки.

"Тому, дасть бог, у нас будуть ще кращі позиції. Ви ж розумієте, що ми з вами зараз обговорюємо концепт, який ще буде рухатися вгору-вниз, вправо-вліво", - зауважив він.

Вас також можуть зацікавити новини: