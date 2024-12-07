За словами Фесенка, в середині команди Трампа ще не узгоджений спільний підхід.

"Мирні" переговори щодо війни Росії проти України можуть розпочатися вже 20 січня - у день інавгурації обраного президента США Дональда Трампа. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Він нагадав, що було багато припущень, що все відбуватиметься дуже швидко - зокрема, у команді Трампа після виборів навіть заявляли про намір домовитися про завершення війни ще до його інавгурації.

"Однак швидко стало зрозуміло, що це навряд чи можливо. Головне питання в тому, що всередині команди Трампа ще не узгоджений спільний підхід. Зокрема, немає єдиного мирного плану, є певні розбіжності", - зазначив експерт.

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Він підкреслив, що нині потрібно визначитися, коли і як може розпочатися сам переговорний процес. На думку Фесенка, спочатку це будуть неофіційні консультації, які можуть відбутися найближчими тижнями, і якщо до різдвяних свят вдасться домовитися про місце, час і формат перемовин, тоді, можливо, у січні після новорічних свят "цей процес розпочнеться більш офіційно".

"Тобто почнуть роботу новий склад Палати представників США, Сенату та офіційне визнання перемоги Трампа на виборах. У середині грудня у Вашингтоні має відбутися засідання колегії виборників, які засвідчать перемогу своїми голосами. Після цього Сенат на початку січня затвердить результати. Потім почнеться підготовка до інавгурації Трампа та передача справ від адміністрації Байдена. І вже в січні можуть бути спроби вийти на неофіційні переговори", - прогнозує політолог.

Він також нагадав, що є повідомлення з боку прессекретаря Трампа ще від листопада про те, що вони планують розпочати відповідні переговори 20 січня.

"Однак тут є нюанси. Ідеальний сценарій (хоча він і малоймовірний) - це коли 20 січня оголосять про переговори, а за кілька днів заявлять, що "завдяки Дональду Трампу встановлено мир в Україні", - резюмував Фесенко.

"Мирні" переговори з РФ - останні новини

Днями The Wall Street Journal повідомило, що Україна почала переговори з командою Трампа про припинення війни. За даними видання, Київ намагається розв'язати розбіжності з питання врегулювання війни ще до вступу Трампа на посаду.

Також УНІАН повідомляв, що генсек НАТО Марк Рютте запропонував Україні відкласти будь-які мирні переговори з РФ. На його переконання, Київ сам має вирішити, коли він буде готовий почати переговори з Росією.

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