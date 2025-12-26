У Зеленського нічого немає, поки я не схвалю це, - Трамп

Президент США підтвердив зустріч з Зеленським, але проявив байдужість до його останньої ініціативи.

Президент України Володимир Зеленський має зустрітися з очільником Білого дому в неділю, 28 грудня, у Флориді. Він повідомив, що привезе з собою новий план миру, який складається з 20 пунктів, повідомляє Politico.

Як зазначає видання, ця концепція включає пропозицію щодо створення демілітаризованої зони. Також очікується, що зустріч буде присвячена гарантіям безпеки з боку США.

Проте, на думку видання, в інтерв'ю очільник Білого дому проявив байдужість до останньої ініціативи Зеленського та не поспішає схвалювати пропозицію українського президента.

"У нього нічого немає, поки я не схвалю це. Тож подивимося, що він має", - заявив Трамп.

В публікації також підкреслюється, що цей коментар президента США свідчить про те, наскільки доля України залежить від того, чи вдасться переконати Трампа, що країна йде на достатні поступки задля завершення війни.

При цьому, видання вказало, що Трамп більше на боці Росії, тоді як в Москві майже не відступили від своєї максималістської позиції і не відреагували на останню пропозицію.

Повідомляється, що США тиснуть на Зеленського, щоб він відмовився від своїх початкових вимог, тоді як Трамп, здається, часто втрачає терпіння через ці торги.

При цьому, президент США вірить, що зустріч з Зеленським на вихідних буде продуктивною.

"Я думаю, що з ним все буде добре. Я думаю, що з [Володимиром] Путіним все буде добре", - заявив Трамп.

Він додав, що сподівається "незабаром, скільки захоче" поговорити з російським президентом.

Видання поділилося, що заява Трампа прозвучала на наступний день після того, як Зеленський поспілкувався зі спеціальним посланником Стівом Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером, й він назвав цю розмову "хорошою".

Зустріч Зеленського та Трампа: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський розповів, що під час особистої зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом сподівається узгодити позиції щодо мирного плану. Після цього, як вважає Зеленський, очільник Білого дому міг би особисто приїхати до України, щоб пояснити його переваги українцям. Примітно, що Білий дім запропонував 15-річний пакт угоди про гарантії безпеки для України з можливістю продовження його дії.

Також ми писали, що за словами Зеленського, наразі 20-пунктний план щодо закінчення війни в Україні готовий на 90%, але задача уряду України зробити все, щоб досягти 100%. Тому президент України збирається обговорити з очільником Білого дому особисто гарантії безпеки, а також економічну угоду. Наразі Зеленський не може сказати, чи буде щось готове до кінця. За його словами, зустріч з Трампом важлива, щоб доопрацювати все до кінця.

