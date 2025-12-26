У планах - обговорити чутливі питання щодо переговорів, зазначив президент України.

Наразі 20-пунктний план щодо закінчення війни в Україні готовий на 90%. Про це журналістам повідомив президент Володимир Зеленський.

"Наша задача - робити так, щоб все було готово на 100%. Це непросто, і ніхто не каже, що 100% це одразу буде, але, тим не менш, ми повинні кожною такою зустріччю, кожною такою розмовою наближати бажаний результат", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що під час візиту української делегації до США, буде обговорена широка адженда питань. Також підтвердив, що вже цієї неділі може відбутися його особиста зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

"Ми будемо обговорювати саме ці документи: гарантії безпеки – а там кілька документів у цьому блоці, і бажано знайти можливість обговорити їх усі. Далі економічна угода – там поки що базові напрацювання, хоча буде кілька угод, і тут треба обговорити напрямок. Я не можу зараз сказати, чи буде готово щось до кінця. Саме ця зустріч для того, щоби доопрацювати максимально, як ми зможемо", – зазначив Зеленський.

Про реакцію на мирний план від Москви

За словами президента, Україна не отримала офіційної реакції від Москви на оприлюднений 20-пунктий мирний план. Він зазначив, що Україна комунікує з цих питань виключно зі Сполученими штатами.

"Американці, у свою чергу, комунікують з росіянами. І я думаю, ми будемо знати найближчі дні їх офіційну реакцію", – зазначив Зеленський.

Чутливі питання стосовно територій

За словами президента, Україна під час зустрічі у США планує обговорити чутливі питання, зокрема щодо територій Донецької й Луганської областей, а також Запорізької АЕС та обмеження української армії.

"Якщо чесно, що стосується армії, то те, що закріплено зараз у наших домовленостях, або під час наших домовленостей з американською стороною, я все це відповідно відкрито сказав. Нас влаштовує та армія, яка сьогодні там зафіксована, для нас це гарантії безпеки, і американська сторона нас чує", – сказав Зеленський.

Мирні переговори: важливі новини

Нагадаємо, раніше президент Зеленський розкрив повний список пунктів мирного плану, опрацьованого США та Україною. У ньому зокрема йшлося про те, що Україна отримає гарантії безпеки від США та країн НАТО на рівні 5 статті Альянсу.

Що стосується ЗАЕС, то Україна пропонує розділити керування станцією між Києвом та Вашингтоном пропорційно – 50/50%. Таким чином половина виробленої електроенергії дається Україні, а щодо решти США самостійно визначатиме її розподіл.

