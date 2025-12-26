Зеленський: Трампу варто приїхати в Україну, щоб обгрунтувати свій мирний план

Цього тижня президенти України та США під час особистої зустрічі мають остаточно узгодити свої позиції щодо мирного плану. Після цього Дональду Трампу варто було б приїхатии до України, аби особисто пояснити його переваги українцям. Про це в інтерв'ю Axios заявив український лідер Володимир Зеленський.
За його словами, більшість питань у двосторонніх угодах між США та Україною в межах миирного врегулювання вже погоджені. Це стосується зокрема і американських гарантій Україні, хоча деякі "технічні речі" ще належить додатково обговорити.
Одним із них є термін дії угоди про гарантії. Білий дім запропонував 15-річний пакт із можливістю його пролонгації.
"Я думаю, що нам потрібно більше, ніж 15 років", – сказав Зеленський, додавши, що вважатиме "великим успіхом", якщо Трамп погодиться з цим під час їхньої зустрічі цієї неділі.
За словами українського президента, угоду про гарантії обов'язково мають ратифікувати парламенти США і України.
Разом з тим Зеленський зізнався, що хоче домовитися про кращі умови в питанні територій. Якщо ж мирний план вимагатиме "дуже складного" рішення щодо територій, увесь 20-пунктній мирний план доведеться виноситии на референдум.
Як пише Axios, Зеленський підтвердив готовність американських переговірників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера відвідати Україну, щоб викласти переваги цієї угоди. Зеленський також припустив, що, можливо, сам Трамп мав би приїхати в Україну, щоб особисто обґрунтувати такий варіант мирної угоди. (Тут Axios не наводить прямої цитати зі слів президента України).
Зустріч Зеленського і Трампа
Як писав УНІАН, раніше Зеленський повідомив, що планує зустріч з президентом США. За даними ЗМІ, вони зустрінуться цієї неділі в приватній резиденції Трампа у Флориді.
За словами Зеленського, вони мають остаточно узгодити деякі питання щодо мирного плану, зокрема, те, що стосується гарантій безпеки. За його словами, ця угода майже готова.