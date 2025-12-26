Зеленський: Трампу варто приїхати в Україну, щоб обгрунтувати свій мирний план

Президент попередив, що мирну угоду, ймовірно, доведеться виносити на референдум.

Цього тижня президенти України та США під час особистої зустрічі мають остаточно узгодити свої позиції щодо мирного плану. Після цього Дональду Трампу варто було б приїхатии до України, аби особисто пояснити його переваги українцям. Про це в інтерв'ю Axios заявив український лідер Володимир Зеленський.

За його словами, більшість питань у двосторонніх угодах між США та Україною в межах миирного врегулювання вже погоджені. Це стосується зокрема і американських гарантій Україні, хоча деякі "технічні речі" ще належить додатково обговорити.

Одним із них є термін дії угоди про гарантії. Білий дім запропонував 15-річний пакт із можливістю його пролонгації.

"Я думаю, що нам потрібно більше, ніж 15 років", – сказав Зеленський, додавши, що вважатиме "великим успіхом", якщо Трамп погодиться з цим під час їхньої зустрічі цієї неділі.

За словами українського президента, угоду про гарантії обов'язково мають ратифікувати парламенти США і України.

Разом з тим Зеленський зізнався, що хоче домовитися про кращі умови в питанні територій. Якщо ж мирний план вимагатиме "дуже складного" рішення щодо територій, увесь 20-пунктній мирний план доведеться виноситии на референдум.

Як пише Axios, Зеленський підтвердив готовність американських переговірників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера відвідати Україну, щоб викласти переваги цієї угоди. Зеленський також припустив, що, можливо, сам Трамп мав би приїхати в Україну, щоб особисто обґрунтувати такий варіант мирної угоди. (Тут Axios не наводить прямої цитати зі слів президента України).

Зустріч Зеленського і Трампа

Як писав УНІАН, раніше Зеленський повідомив, що планує зустріч з президентом США. За даними ЗМІ, вони зустрінуться цієї неділі в приватній резиденції Трампа у Флориді.

За словами Зеленського, вони мають остаточно узгодити деякі питання щодо мирного плану, зокрема, те, що стосується гарантій безпеки. За його словами, ця угода майже готова.

