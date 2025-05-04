Він закликає посилити тиск на Росію.

Російська Федерація не робитиме реальних кроків для припинення війни проти України, якщо світова спільнота не посилить тиск на неї.

Про це у мікроблозі X написав український президент Володимир Зеленський. Він нагадав, що Москва ігнорує пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо повного припинення вогню вже 54 дні. Тим часом для Києва перемир'я можливе будь-якої миті, однак воно має тривати щонайменше 30 днів, щоб дати дипломатії справжній шанс:

"Путін прагне похизуватися своїми танками на параді, але йому варто було б подумати про те, як закінчити свою війну. Потрібні три речі: жорсткіші санкції проти Росії, продовження підтримки України та суттєве посилення оборонної співпраці по всій Європі. Росія має усвідомити: європейці здатні себе захистити".

Перемир'я в Україні

Як відомо, Росія відмовилася підтримати ініціативу про 30-денне припинення вогню, запропоновану Сполученими Штатами Америки та підтриману Україною.

Відео дня

Кремль не погодився на цю пропозицію, наголошуючи, що будь-яке перемир’я має враховувати російські "територіальні здобутки" та "занепокоєння" Москви. Після цього у Білому домі неодноразово висловлювали невдоволення тим, що мирний процес просувається повільно.

Незважаючи на заклики до тривалого перемир'я, Москва запропонувала лише триденне припинення вогню, приурочене до святкування 9 травня. Цього дня вони проведуть у Москві парад, на який запросили низку світових лідерів.

Україна відкинула пропозицію Путіна, вважаючи її політичним маневром без реального прагнення до миру. За словами президента Зеленського, за декілька днів неможливо про щось домовитися.

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