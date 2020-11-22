На думку експертки, обрання Байдена несе в собі як хорошу, так і погану новину для України.

Вступ новообраного президента США Джо Байдена на посаду не означає автоматично посиленої уваги до проблем України, яка бореться із російською агресією.

Як зазначила під час Київського безпекового форуму в ефірі телеканалу "Україна 24" президентка американського Центру аналізу європейської політики (CEPA) Аліна Полякова, обрання Байдена несе в собі як хорошу, так і погану новину для України.

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"Без сумніву, що новообраний президент Байден та новообраний віцепрезидент Камала Гарріс складуть присягу 20 січня. Тут є і добрі новини, і погані новини щодо майбутньої політики США стосовно вашого регіону. Добра новина полягає в тому, що ми знаємо, що Байден дуже палко ставиться до цього регіону і, безумовно, він відповідав і за Україну зокрема, коли був віцепрезидентом за адміністрації Обами. Я думаю, що цей регіон буде мати належну увагу з боку Сполучених Штатів", - розповіла Полякова.

Погана новина, за її словами, полягає в тому, що в пріоритеті адміністрації Байдена передусім важкі внутрішні проблеми.

"Звичайно, буде важко знайти аргументи, чому ця нова адміністрація повинна буде зосередитися як на пріоритеті на цих країнах, про які ми говоримо сьогодні. З урахуванням великої кількості внутрішніх пріоритетів і інших зовнішньополітичних пріоритетів. Це насамперед Китай, зміна клімату, підтримка демократії", - розповіла експертка.

Як зазначила Полякова, потенційна небезпека в тому, що "дуже важко цей регіон поставити на перше місце в пріоритеті нової адміністрації".

Вибори президента США-2020

Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, Байден стане наступним главою Білого дому.

Інавгурація має відбутися 20 січня 2021 року.

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Автор: Андрій Василюк