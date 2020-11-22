Вступ новообраного президента США Джо Байдена на посаду не означає автоматично посиленої уваги до проблем України, яка бореться із російською агресією.
Як зазначила під час Київського безпекового форуму в ефірі телеканалу "Україна 24" президентка американського Центру аналізу європейської політики (CEPA) Аліна Полякова, обрання Байдена несе в собі як хорошу, так і погану новину для України.
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"Без сумніву, що новообраний президент Байден та новообраний віцепрезидент Камала Гарріс складуть присягу 20 січня. Тут є і добрі новини, і погані новини щодо майбутньої політики США стосовно вашого регіону. Добра новина полягає в тому, що ми знаємо, що Байден дуже палко ставиться до цього регіону і, безумовно, він відповідав і за Україну зокрема, коли був віцепрезидентом за адміністрації Обами. Я думаю, що цей регіон буде мати належну увагу з боку Сполучених Штатів", - розповіла Полякова.
Погана новина, за її словами, полягає в тому, що в пріоритеті адміністрації Байдена передусім важкі внутрішні проблеми.
"Звичайно, буде важко знайти аргументи, чому ця нова адміністрація повинна буде зосередитися як на пріоритеті на цих країнах, про які ми говоримо сьогодні. З урахуванням великої кількості внутрішніх пріоритетів і інших зовнішньополітичних пріоритетів. Це насамперед Китай, зміна клімату, підтримка демократії", - розповіла експертка.
Як зазначила Полякова, потенційна небезпека в тому, що "дуже важко цей регіон поставити на перше місце в пріоритеті нової адміністрації".
Вибори президента США-2020
- Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, Байден стане наступним главою Білого дому.
- Інавгурація має відбутися 20 січня 2021 року.
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