Сьогодні стало відомо, що СБУ оголосила про підозру у вчиненні державної зради громадянину Шарію.

Служба безпеки України викликала на допит 22 лютого Анатолія Шарія.

Читайте також"Партію Шарія" не можна ліквідувати через підозру у держзраді її неофіційному лідеру - ОПОРАПро це повідомили в коментарі Радіо Свобода у прес-службі СБУ.

"Сьогодні співробітники СБУ оголосили йому (Шарію) підозру - у відповідності до КПК, у визначений законом спосіб. Повідомлення про підозру та повістку про його виклик було надіслано на електронні скриньки, сторінки у соціальних мережах та месенджери. Також - дзвінком на мобільний телефон. Повісткою Шарія викликано на допит, який має відбутися 22 лютого", - розповіли у прес-службі.

У СБУ також зазначили, що рішення про оголошення Шарія в розшук ухвалять у випадку його неявки на допит. Додаткові деталі не розголошуються, триває досудове розслідування, зауважили в спецслужбі.

"Зважаючи на останній пост Шарія, де він читає текст підозри - він її отримав. Тобто підозра дійшла до адресата", - додали в СБУ.

Підозра Шарію про держзраду: що відомо

16 лютого, стало відомо, що Служба безпеки України оголосила про підозру у вчиненні державної зради громадянину України Анатолію Шарію.

На переконання слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері.

Підозру оголошено в рамках кримінального провадження за двома статтями Кримінального кодексу – ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Наразі тривають слідчі дії, продовжується документування всіх обставин скоєння злочину та встановлюються інші особи, які сприяли, або можуть бути причетними до системної протиправної діяльності Шарія.

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Автор: Леся Лещенко