Міноборони зараз працює над комплексною реформою мобілізації, - Федоров

Міністерство оборони України працює над комплексною реформою мобілізації. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров у Telegram.

"Зараз працюємо над комплексною реформою мобілізації. Запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми і при цьому зберегти обороноздатність країни", - поділився Федоров.

Він зазначив, що Міноборони вже автоматизувало систему продовження відстрочок від мобілізації через "Резерв+". Міністр оборони підкреслив, що 90% відстрочок продовжили автоматично.

"Ще недавно процес тривав тижні і забирав багато ресурсів. Тепер система сама перевіряє дані через державні реєстри і продовжує відстрочку автоматично", - розповів він.

Федоров заявив, що тепер не потрібно щоразу збирати документи, які дають право на відстрочку. Замість цього система самостійно обробляє дані з реєстрів.

Крім того, міністр оборони додав, що тепер не потрібно стояти в черзі в ТЦК кожні 90 днів, а повідомлення про отримання статусу відстрочки тепер надходять в "Резерв+". За його словами, замість ручної обробки десятків тисяч заяв працівники можуть сфокусуватися на інших важливих завданнях оборони.

Хто має право на відстрочку від мобілізації в 2026 році

Раніше УНІАН розповідав, хто має право на відстрочку від мобілізації в 2026 році. Нагадаємо, що перелік підстав, за якими надається відстрочка, міститься в законі "Про мобілізацію".

У 2026 році отримають відстрочку і не будуть мобілізовані такі категорії:

Батьки-одинаки, а також батьки та опікуни дитини з інвалідністю.

Багатодітні батьки, якщо не мають боргів по аліментах.

Заброньовані співробітники підприємств критичної інфраструктури.

Особи з інвалідністю та важкими захворюваннями. Відстрочка від мобілізації за станом здоров'я надається непридатним до служби чоловікам, якщо їхня хвороба є в Додатку 1 наказу Міноборони "Про військово-лікарську експертизу".

Особи, які доглядають за повнолітньою дитиною або іншими родичами з інвалідністю або недієздатністю. Відстрочка по догляду за батьками та іншими близькими надається тільки якщо рідні потребують постійного догляду.

Студенти, які здобувають першу вищу освіту на денній або дуальній формі.

Вчені та викладачі зі ставкою не менше 0,75.

Чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти на фронті.

Звільнені з російського полону.

