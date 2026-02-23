Міноборони зараз працює над комплексною реформою мобілізації, - Федоров

Міністерство оборони України працює над комплексною реформою мобілізації. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров у Telegram.
"Зараз працюємо над комплексною реформою мобілізації. Запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми і при цьому зберегти обороноздатність країни", - поділився Федоров.
Він зазначив, що Міноборони вже автоматизувало систему продовження відстрочок від мобілізації через "Резерв+". Міністр оборони підкреслив, що 90% відстрочок продовжили автоматично.
"Ще недавно процес тривав тижні і забирав багато ресурсів. Тепер система сама перевіряє дані через державні реєстри і продовжує відстрочку автоматично", - розповів він.
Федоров заявив, що тепер не потрібно щоразу збирати документи, які дають право на відстрочку. Замість цього система самостійно обробляє дані з реєстрів.
Крім того, міністр оборони додав, що тепер не потрібно стояти в черзі в ТЦК кожні 90 днів, а повідомлення про отримання статусу відстрочки тепер надходять в "Резерв+". За його словами, замість ручної обробки десятків тисяч заяв працівники можуть сфокусуватися на інших важливих завданнях оборони.
Хто має право на відстрочку від мобілізації в 2026 році
Раніше УНІАН розповідав, хто має право на відстрочку від мобілізації в 2026 році. Нагадаємо, що перелік підстав, за якими надається відстрочка, міститься в законі "Про мобілізацію".
У 2026 році отримають відстрочку і не будуть мобілізовані такі категорії:
- Батьки-одинаки, а також батьки та опікуни дитини з інвалідністю.
- Багатодітні батьки, якщо не мають боргів по аліментах.
- Заброньовані співробітники підприємств критичної інфраструктури.
- Особи з інвалідністю та важкими захворюваннями. Відстрочка від мобілізації за станом здоров'я надається непридатним до служби чоловікам, якщо їхня хвороба є в Додатку 1 наказу Міноборони "Про військово-лікарську експертизу".
- Особи, які доглядають за повнолітньою дитиною або іншими родичами з інвалідністю або недієздатністю. Відстрочка по догляду за батьками та іншими близькими надається тільки якщо рідні потребують постійного догляду.
- Студенти, які здобувають першу вищу освіту на денній або дуальній формі.
- Вчені та викладачі зі ставкою не менше 0,75.
- Чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти на фронті.
- Звільнені з російського полону.