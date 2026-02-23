Міноборони зараз працює над комплексною реформою мобілізації, - Федоров

Міністерство оборони України працює над комплексною реформою мобілізації. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров у Telegram.

"Зараз працюємо над комплексною реформою мобілізації. Запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми і при цьому зберегти обороноздатність країни", - поділився Федоров.

Він зазначив, що Міноборони вже автоматизувало систему продовження відстрочок від мобілізації через "Резерв+". Міністр оборони підкреслив, що 90% відстрочок продовжили автоматично.

Відео дня

"Ще недавно процес тривав тижні і забирав багато ресурсів. Тепер система сама перевіряє дані через державні реєстри і продовжує відстрочку автоматично", - розповів він.

Федоров заявив, що тепер не потрібно щоразу збирати документи, які дають право на відстрочку. Замість цього система самостійно обробляє дані з реєстрів.

Крім того, міністр оборони додав, що тепер не потрібно стояти в черзі в ТЦК кожні 90 днів, а повідомлення про отримання статусу відстрочки тепер надходять в "Резерв+". За його словами, замість ручної обробки десятків тисяч заяв працівники можуть сфокусуватися на інших важливих завданнях оборони.

Хто має право на відстрочку від мобілізації в 2026 році

Раніше УНІАН розповідав, хто має право на відстрочку від мобілізації в 2026 році. Нагадаємо, що перелік підстав, за якими надається відстрочка, міститься в законі "Про мобілізацію".

У 2026 році отримають відстрочку і не будуть мобілізовані такі категорії:

  • Батьки-одинаки, а також батьки та опікуни дитини з інвалідністю.
  • Багатодітні батьки, якщо не мають боргів по аліментах.
  • Заброньовані співробітники підприємств критичної інфраструктури.
  • Особи з інвалідністю та важкими захворюваннями. Відстрочка від мобілізації за станом здоров'я надається непридатним до служби чоловікам, якщо їхня хвороба є в Додатку 1 наказу Міноборони "Про військово-лікарську експертизу".
  • Особи, які доглядають за повнолітньою дитиною або іншими родичами з інвалідністю або недієздатністю. Відстрочка по догляду за батьками та іншими близькими надається тільки якщо рідні потребують постійного догляду.
  • Студенти, які здобувають першу вищу освіту на денній або дуальній формі.
  • Вчені та викладачі зі ставкою не менше 0,75.
  • Чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти на фронті.
  • Звільнені з російського полону.

Вас також можуть зацікавити новини: