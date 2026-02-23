Одна з країн Євросоюзу передасть Україні демонтовану ТЕС, – ЗМІ

Європа пообіцяла Україні потужну енергетичну допомогу.

Латвія демонтувала теплоелектростанцію, щоб передати її Україні, пише "Укрінформ"‎.

"Ми щойно надали черговий пакет енергетичної підтримки і готуємо ще один, включаючи буквально переміщення демонтованої в Латвії теплоелектростанції, яка нам більше не потрібна", – заявила міністр закордонних справ Латвії Байба Браже.

Вона також нагадала про військову підтримку України з боку Латвії.

"Ми щойно оголосили про чергове зобов’язання в рамках PURL (ініціатива США і НАТО, що дозволяє забезпечувати Україну критично необхідними озброєннями, – УНІАН) саме щодо американської зброї, яка є найефективнішою проти російських ракет", – повідомила Браже.

Окрім цього вона закликала надати Україні засоби дальньої дії, щоб забезпечити ураження законних військових цілей на території Росії.

Представниця Латвії вчергове заявила про повну підтримку України та наголосила на важливості залучення Європи до переговорних процесів для захисту спільних принципів і цінностей.

За словами Браже, Латвія прагне донести як до Києва, так і до Вашингтона, що союзники "сильніші разом, коли виступають єдиним фронтом за переговорним столом".

На запитання, чи можливе ухвалення нового пакета санкцій до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Браже відповіла ствердно.

Міністр закордонних справ додала, що РФ не може досягти військової мети на полі бою, тому тиск на державу-агресора повинен посилюватися, і Москві не можна дозволяти реалізовувати свої цілі за переговорним столом.

Енергетична допомога Україні – останні новини

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримає виведене з експлуатації обладнання з шести європейських теплоелектроцентралей (ТЕЦ) та теплоелектростанцій (ТЕС), а також понад 600 мільйонів євро допомоги для підтримки енергетичного сектору.

За його словами, Україна домовилася з Латвією, Австрією, Фінляндією, Хорватією, Францією та Німеччиною про передачу виведеного з експлуатації обладнання європейських ТЕЦ та ТЕС для використання на українських станціях.

Нагадаємо, у січні стало відомо, що Україні вже надали енергетичну допомогу понад 15 країн. Так, Італія минулого місяця розпочала постачання Україні промислових бойлерів для теплових мереж. А бельгійська федеральна агенція розвитку Enabel передала 22 мобільні котельні та три генератори потужністю 200 і 40 кВт для Києва, Одеси та Фастова.

