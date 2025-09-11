Український підрозділ нібито підірвав "Північний потік", а Німеччина затримала головного підозрюваного.

Німецька поліція заявила, що встановила ймовірних організаторів підриву газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік 2", який стався у вересні 2022 року. Вибухи викинули у Балтійське море 350 тисяч тонн метану та спричинили масштабну геополітичну кризу, спершу викликавши підозри на адресу Кремля, пише The Telegraph.

За даними слідства, операція, нібито названа "Діаметр", була здійснена групою з шести українських осіб. Ключовим фігурантом названо "Сергія К.", 49-річного відставного капітана морського флоту України та колишнього офіцера секретної служби, якого італійська поліція затримала на пляжному курорті на Адріатичному морі. Його планують екстрадувати до Німеччини.

Операція вимагала високого рівня підготовки: чотири члени групи були досвідченими глибоководними дайверами, які заклали вибухівку на морському дні на глибині 80 метрів. Для цього вони орендували яхту "Андромеда", яка виглядала як звичайне туристичне судно. Бомби було встановлено поблизу датського острова Борнхольм із використанням високоякісної військової вибухівки.

Слідство встановило низку доказів причетності підозрюваних: відбитки пальців, ДНК, відеокамери прикордонного контролю, записи мобільних телефонів та свідчення таксиста, якого використовували для пересування. Є також підозри щодо допомоги з боку офіційних осіб, включно з автомобілем, зареєстрованим на військового аташе в посольстві України в Польщі.

Німецькі прокурори видали ордери на арешт усіх шести підозрюваних, яким висунуто звинувачення у "спільному спричиненні вибуху, антиконституційному саботажі та руйнуванні інфраструктури". Вартість пошкоджених трубопроводів оцінюють у 20 мільярдів фунтів стерлінгів, а бюджет операції складав лише близько 300 тисяч доларів.

Український уряд заперечує санкціонування операції. За даними Wall Street Journal, президент Володимир Зеленський нібито намагався втрутитися, але підрозділ вже діяв у "глибокому прикритті", а колишній головнокомандувач Валерій Залужний, нині посол у Лондоні, нібито ігнорував його вказівки.

Експерти зазначають, що атака стала сигналом тривоги для західних країн щодо крихкості енергетичної інфраструктури. "НАТО змушене вдосконалювати захист трубопроводів та застосовувати спостереження за допомогою дронів та інші заходи", – каже Ед Арнольд з Королівського інституту об’єднаних служб.

Якщо Сергія К. буде засуджено, він ризикує отримати тривалий термін ув’язнення, проте, повернувшись до України, його можуть вважати національним героєм.

Підрив "Північного потоку": останні новини

Розслідування вибуху на "Північному потоці" зіштовхнуло лобами Польщу і Німеччину. Варшава не стала виконувати ордер на арешт одного з імовірних членів команди, виданий німецькою владою в червні. Підозрюваний згодом втік в Україну, що викликало обурення жителів Німеччини.

У серпні німецька прокуратура видала ордер на арешт громадянина України у справі про підрив "Північного потоку". Однак у Берліні запевняють, що це не зіпсує відносини з Києвом.

