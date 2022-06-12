Він зазначив, що жодні статуси вже нічого не вирішують. Все станеться на полі битви.

У разі перемоги України у війні проти РФ всі ці ігри із членством у НАТО та Євросоюзі будуть вже недоречні.

Про це заявив російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський в інтерв'ю НВ.

"Це не має жодного значення. Жодні статуси вже нічого не вирішують. Все станеться на полі битви. У разі перемоги України всі ці ігри із членством у НАТО та ЄС вже недоречні. Це Україна вирішуватиме, хто буде у новій структурі безпеки. НАТО та ЄС паралізовані. Чотири країни - це Франція, Німеччина, Італія, та й не забуватимемо нашого найбільшого "друга" містера Орбана - чотири ці країни грають на боці Путіна і тим самим відчайдушно намагаються змусити Україну ухвалити капітулянтську мирну угоду. Це не мирна угода, це просто фіксація ще одного етапу захоплення України", - висловив думку Піонтковський.

Політолог додав, що президент РФ Володимир Путін з першого дня війни має незмінну мету - знищення України.

"Мету війни Путін не змінював з першого дня - ліквідація української державності. Путін у своїй війні з Україною вже піднявся на найвищий можливий ступінь ескалації, його завдання - знищення Української держави. Не важливо, як він хотів її досягти, можливо, взяттям Києва і транспортуванням туди якогось маріонеткового уряду, Медведчука чи Мураєва. Зараз він хоче досягти цієї мети захопленням Херсонської та Запорізької областей, нав’язуванням Україні капітулянтського миру, який, крім втрат територій, призведе ще й до глибокої кризи в українському суспільстві", - зазначив політолог.

Він додав, що коли Путін веде війну на знищення, треба думати не про ескалацію конфлікту, а про максимально можливу допомогу Україні.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз стоїть на порозі "історичного рішення" напередодні саміту 23-24 червня, під час якого розглядатимуть питання надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Про це, повертаючись з Києва, сказала журналістам очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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