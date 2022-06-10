План Б передбачає, що умови будуть висунуті вже зараз, і до їх виконання Україна буде "кандидатом у кандидати".

У Євросоюзі розглядають два варіанти розвитку ситуації з наданням Україні статусу кандидата на вступ.

Про це йдеться в статті "Європейської правди".

План А передбачає, що Єврокомісія надасть висновок про те, що Україна відповідає критеріям, і ЄС визнає за нею статус кандидата вже зараз. Всі наступні кроки, наприклад початок переговорів, будуть обумовлені проведенням реформ.

План Б, який просувають кілька столиць, передбачає, що умови будуть висунуті вже зараз, і до їх виконання Україна буде "кандидатом у кандидати".

Список умов пропонують прописати у висновках Єврокомісії, щоб це виглядало не ідеєю держав-членів, а самої Єврокомісії. На саміті в червні в цьому випадку Україні повідомлять, що вона стає лише "потенційним кандидатом", а також отримує юридично визнану перспективу членства, яка досі формально не зафіксована в жодному документі.

Серед окремих чиновників Єврокомісії і серед окремих держав-членів є думка, що план Б не буде "зрадою". Його навіть "зливають" у ЗМІ, готуючи до ймовірного негативного розвитку. Так, ряд ЗМІ поширив повідомлення агентства Bloomberg із заголовком Ukraine Likely to Win Initial EU Backing for Path to Membership.

"Але у вигляді цієї "перемоги" джерело в ЄС розповіло журналістам саме про план Б, який стане для Києва безумовною поразкою. Про це вже публічно заявили і в уряді, і на Банковій. Про це одноголосно говорять українські експерти-реформатори, які направили ЄС лист з цього приводу, який зібрав безпрецедентно широку підтримку", - йдеться в статті.

За інформацією "Європейської правди", найближчими днями Україну відвідає президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Мета її візиту - пояснити особисто Зеленському стан речей і підказати, як Київ може запобігти негативному рішенню саміту.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем'єр з євроінтеграції України Ольга Стефанишина заявила, що в ЄС є сім країн, які говорили про інші формати для України, а не статус кандидата перш за все три з них поки не хочуть давати "зелене світло" для Києва.

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